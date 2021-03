John Wick 4 commence le tournage cet été, le décor international révélé

Oh ouais, on pense qu’il est de retour. John Wick 4 est dans le monde pratiquement depuis chapitre 3 sortira en salles en 2019. Maintenant, nous avons enfin un mot sur le début de la production de la quatrième entrée de la franchise d’action très appréciée de Keanu Reeves. Le film devrait commencer le tournage cet été. De plus, nous avons le mot que cette entrée verra l’action se diriger vers l’étranger, les balles étant prêtes à voler au-delà des frontières de la ville de New York.

Selon un nouveau rapport, John Wick 4 devrait commencer le tournage en juin. On s’attend à ce que Chad Stahelski, qui dirigeait les trois précédentes entrées de la franchise, revienne à la barre. Il a été récemment confirmé que l’écrivain Derek Kolstad, qui a créé la série, ne reviendrait pas pour écrire le scénario cette fois-ci, ni ne mettrait sur papier le John Wick 5 déjà annoncé. Cependant, Kolstad ne semble pas avoir tout sentiment de mauvaise volonté envers le projet. Mike Finch (Assassins américains, Prédateurs) est dit être le dernier auteur à avoir une fissure dans le script.

Alors que les détails de l’intrigue sont encore largement gardés secrets, on dit que la suite à venir sera une « affaire internationale ». Les trois premiers films se sont déroulés en grande partie à New York, bien qu’une partie de l’action se soit étendue au-delà des frontières de la ville. La majorité de la production aurait lieu à Berlin et à Paris, New York et le Japon devant également être inclus. On dit que les quatre villes sont incluses dans l’histoire. Il reste à voir comment, précisément, ces lieux sont pris en compte dans l’histoire en question. Ce que nous savons avec certitude, c’est que John Wick va probablement prendre la High Table, étant donné ce qui s’est passé à la fin de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum.

Une autre mise à jour importante concerne John Wick 5. La bonne nouvelle est que Lionsgate envisage toujours de faire le film. Il a été initialement annoncé par le PDG du studio, John Feltheimer, l’été dernier. Cependant, beaucoup de choses se sont passées au cours des mois qui ont suivi l’annonce initiale. Le plan était de tourner les deux prochaines suites l’une après l’autre. Cela ne se produit plus. Tout comme ce qui s’est passé avec Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8, qui allaient également à l’origine tirer dos à dos, John Wick 4 tournera d’abord, puis sur le cinquième film. Un pas après l’autre.

John Wick est sorti en salles, plutôt discrètement, en 2014. Il s’est avéré être un succès assez important pour justifier une suite. John Wick: Chapitre 2, sorti en 2017, a fini par gagner plus du double de ce que le premier film a fait au box-office. John Wick: Le chapitre 3, une fois de plus, a été un succès encore plus grand que le deuxième opus. La franchise, à ce jour, a gagné plus de 573 millions de dollars dans le monde. John Wick 4 est actuellement prévue pour sortir en salles le 27 mai 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets: John Wick, John Wick 4