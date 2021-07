Fin du sexe/LIFE : cela met en place la saison 2

Y aura-t-il une autre saison de Sex/Life sur Netflix ?

Sex/Life se termine sur un énorme cliffhanger entre Billie et Brad, mais cela signifie-t-il pour la saison 2 ?

La nouvelle série dramatique de Netflix Sexe/Life est en train de ramasser assez le public grâce à ses scènes de sexe torrides et ses moments frontaux complets. L’émission n’a cessé de grimper jusqu’à la première place de la liste des 10 meilleurs de Netflix dans le monde entier et les gens se tournent maintenant vers la saison 2.

Sexe/Vie La saison 1 suit Billie (jouée par Sarah Shahi) alors qu’elle est aux prises avec les réalités de sa vie de mère de deux enfants mariée et les fantasmes de son histoire d’amour intense et de sa vie sexuelle avec son ex-petit ami Brad (Adam Demos).

Le spectacle est basé sur les mémoires de BB Easton 44 chapitres sur 4 hommes.

La saison 1 se termine par un cliffhanger absolu, qui demande essentiellement une deuxième saison pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs sur Billie et ses relations avec Brad et son mari Cooper. Mais cela arrivera-t-il ?

Bien que rien n’ait encore été confirmé par Netflix, le casting et le showrunner ont tous laissé entendre et taquiné ce qu’ils voulaient qu’il se passe ensuite. Voici tout ce que nous savons sur Sexe/Vie saison 2 jusqu’à présent – ​​et ce que la fin signifie pour l’avenir.

Y aura-t-il un Sexe/Life saison 2?

Explication de la fin du sexe/de la vie : comment la décision de Billie va mettre en place la saison 2. Image : Netflix

Sexe/Life Fin expliquée : Que va-t-il se passer dans la saison 2 ?

Dans l’avant-dernier épisode, Brad propose à Billie dans l’allée de sa propre maison, lui disant qu’il l’aime. Dans le dernier épisode,

nous voyons que Billie semble avoir fait son choix final alors qu’elle reste avec son mari Cooper et retourne à sa vie de mère et d’épouse, rejetant la proposition de Brad.

À la fin de l’épisode, cependant, Billie semble prendre une autre décision et se rend à l’appartement de Brad en courant après avoir quitté la pièce de l’école de son enfant. Billie fait sa propre proposition à Brad – elle ne quitte pas son mari mais elle veut reprendre là où ils ont laissé leur relation.

Alors qu’il sourit aux commentaires de Billie, la saison se termine avant que les téléspectateurs ne découvrent la réponse ultime de Brad, et nous voyons également que Cooper sait où se trouve Billie après avoir suivi sa position sur une application.

Billie et Brad seront-ils ensemble dans la saison 2 de Sex/Life ? Image : Netflix

Alors, que va-t-il se passer ensuite ? S’il y a une saison 2, nous découvrirons évidemment si Billie et Brad sont ensemble, et cela se concentrera également sur si Cooper dira ou non à Billie qu’il sait où elle est allée. Scandale! Drame! Sexe! Plus de scènes de douche nue? Probablement!

S’adressant à TV Line, la showrunner Stacy Rukeyser a taquiné: « Je ne sais pas ce que Brad va lui dire. Il a vraiment mis tout son cœur dans l’allée et lui a proposé un bonheur pour toujours, et ce n’est pas ce qu’elle lui propose. Je ne sais pas si Brad dira oui ou non. Mais c’est ce que nous espérons avoir la chance d’explorer dans la saison deux. »

Sarah Shahi a également déclaré à Refinery29 : « Beaucoup de gens disent : ‘Est-ce l’équipe Cooper ? Est-ce l’équipe Brad ?’ J’ai toujours fait partie de l’équipe Billie. Je réfute l’idée de pouvoir se trouver ou se définir en tant que femme à travers un homme. »

« Nous avons tous eu ces expériences, où nous avons eu un partenaire où le sexe était meilleur ou nous étions plus sauvages ou ils ont fait ressortir quelque chose en nous », a-t-elle ajouté. « Mais je pense que la vérité sur qui nous sommes est la suivante : sommes-nous capables de nous permettre d’être ces choses sans cette personne ? … J’espère que la série continue, c’est ce que Billie commence à trouver. Elle peut être cette version d’elle-même sans aucune mec. »

Que va-t-il se passer entre Billie et Cooper dans Sex/Life saison 2 ? Image : Netflix

Possède Sexe/Life la saison 2 est-elle confirmée ? Quand est-ce que Sexe/Life la saison 2 sortira-t-elle ?

Il n’y a actuellement aucune confirmation concernant Sexe/Vie la saison 2 sur Netflix pour l’instant. Mais étant donné la popularité croissante de la série, il est tout à fait possible que le service de streaming renouvelle la série pour une autre saison.

Encore une fois, il n’y a pas encore de confirmation, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen d’estimer une date de sortie pour Sexe/Vie saison 2. Pour référence, l’émission a commencé à tourner en août 2020 et est sortie sur Netflix 10 mois plus tard, le 25 juin 2021. Si la saison 2 obtient le feu vert, il est possible que les fans puissent voir la saison 2 à un moment donné en 2022.

Sexe/Life Casting de la saison 2 : Qui revient ?

Si la série est renouvelée, il est probable que tous les acteurs principaux reviendront. Sarah Shahi sera de retour en tant que Billie Connelly et Adam Demos seront de retour en tant que Brad Simon, ainsi que Mike Vogel et Margaret Odette en tant que Cooper Connelly et Sasha Snow, respectivement.

Une multitude de nouveaux personnages rejoindront probablement le casting si la série revient pour une deuxième saison.

