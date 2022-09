De quoi parle « The White Lotus », la série HBO Max qui a triomphé aux Emmys 2022

Le lundi 12 septembre, le Emmy Awards 2022prix récompensant les productions télévisuelles les plus remarquables de la la saison dernière. Dans ce sens, « Le Lotus Blanc » Il a remporté le prix le plus élevé de sa catégorie : Meilleure mini-série.

De plus, la fiction écrite et réalisée par Mike Blanc a remporté des trophées comme : Meilleur acteur dans un second rôle (Murray Bartlett), La meilleure actrice dans un second rôle (Jennifer Coolidge), Meilleur scénario et Meilleure réalisation. Sans aucun doute, une nuit réussie pour le drame qui a aussi les interprètes Steve Zahn, Alexandra Daddario Oui sydney sweeney dans votre diffusion.

Découvrez ci-dessous de quoi il s’agit.Le Lotus Blanc”. Découvrez, ainsi, ce que vous devez savoir sur le Série HBO Max qui a triomphé en Emmy 2022.

QU’EST-CE QUE « LE LOTUS BLANC » ?

Selon la description officielle de HBO« Le Lotus Blanc» dépeint plusieurs invités en vacances dans un complexe hawaïen exclusif pendant une semaine alors qu’ils se détendent et se ressourcent au paradis.

Cependant, chaque jour qui passe, une complexité plus sombre émerge dans la vie de ces voyageurs « parfaits », du personnel enjoué de l’hôtel et du lieu de rêve lui-même. Cette production est alors présentée comme une satire sociale, dépeignant le concept de privilège sous forme de comédie dramatique.

Actuellement, il a été renouvelé en tant que série d’anthologie. C’est-à-dire que dans sa deuxième saison, il racontera l’histoire d’un groupe différent de personnages lors de leur séjour dans une autre propriété de Lotus blanc.

« Je ne pense pas que nous puissions avoir (les invités de la saison 1) les mêmes vacances, mais peut-être que cela pourrait être une sorte d’univers Marvel, où certains d’entre eux pourraient revenir. »révélé Mike Blanc se référant à la poursuite de la production.

LA BANDE-ANNONCE DE « LE LOTUS BLANC »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE LOTUS BLANC »

Murray Bartlett comme Armond

Connie Britton comme Nicole Mossbacher

Jennifer Coolidge comme Tanya McQuoid

Alexandra Daddario comme Rachel Patton

Fred Hechinger comme Quinn Mossbacher

Jake Lacy comme Shane Patton

Brittany O’Grady comme Paula

Natasha Rothwell dans le rôle de Belinda Lindsay

Sydney Sweeney dans le rôle d’Olivia Mossbacher

Steve Zahn comme Mark Mossbach

Molly Shannon comme Kitty Patton

Jolene Purdy comme Lani

Kekoa Scott Kekumano comme Kai

Lukas Gage comme Dillon

Jon Gries comme Greg

COMMENT REGARDER « LE LOTUS BLANC » ?

La première saison de « Le Lotus Blanc» créé le 11 juillet 2021 via la plateforme de streaming hbo max. En ce sens, vous n’avez besoin que d’un abonnement au service pour profiter de la mini-série primée. Accédez à la fiction à partir de ce lien.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « LE LOTUS BLANC » ?

« Le Lotus Blanc» compte 6 épisodes lors de sa première saison. Voici les titres des chapitres :

Titre de l’épisode 1 : « Arrivées »

Titre de l’épisode 2: « Nouveau jour »

Titre de l’épisode 3 : « Des singes mystérieux »

Titre de l’épisode 4 : « Recentrage »

Titre de l’épisode 5 : « Les mangeurs de lotus »

Titre de l’épisode 6 : « Départs »