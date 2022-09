« House of the Dragon »: les secrets de la scène la plus scandaleuse de Rhaenyra et Daemon

Bien que trois premiers épisodes de « House of the Dragon »préquelle de « Game of Thrones », ont été choquantes et très commentées, sans aucun doute, le quatrième chapitre occupe la première place, jusqu’à présent, en raison d’une séquence scandaleuse mettant en vedette Rhaenyra (Milly Alcock) Oui Démon Targaryens (Matt Smith).

Depuis la première de Série HBO Max les téléspectateurs ont remarqué la tension sexuelle qui existe entre l’oncle et la nièce, qui a atteint un autre niveau dans ‘Le roi du détroit’ (1×04). Dans cet épisode, l’héritière jusqu’alors du trône de fer et l’ambitieux frère du roi se retrouvent après plusieurs années et suivent une vieille coutume targaryen.

Après avoir discuté des vertus et des défauts des mariages arrangés, Rhaenyra retourne dans ses appartements et découvre l’invitation particulière de son oncle, sans hésitation, la fille de Viserys se faufile dans l’obscurité et avec Daemon marche dans les rues de King’s Landing.

Après avoir visité quelques bars, Daemon et Rhaenyra entrent dans un bordel, où ils sont emportés par la passion.Cependant, avant d’arriver au bout, le frère du roi s’arrête et laisse sa nièce, qui retourne au palais et séduit Criston Cole (Fabien Frankel).

Daemon Targaryen admirant le collier qu’il a offert à Rhaenyra dans l’épisode 4 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QU’EST-CE QUE MILLY ALCOCK A DIT À PROPOS DE LA SCÈNE SCANDALEUSE DE « MAISON DU DRAGO » 1X04 ?

Dans une interview au New York Post, Milly Alcock a raconté les secrets derrière la scène commentée du quatrième chapitre de « Maison du Dragon”. L’actrice australienne de 22 ans a souligné que lors du tournage de ladite séquence avec Matt Smith tout était « assez confortable”.

« Ce n’était pas gênant, curieusement. [Matt Smith y yo] nous étions juste des amis. C’était assez confortable. Nous avions une coordinatrice de l’intimité et nous avons travaillé avec elle tout au long du processus de répétition et nous l’avons verrouillé des mois auparavant.« , Il a partagé.

Il a également ajouté que «Clare Kilner, notre réalisatrice, s’est assurée que nous n’avions rien vu du bordel avant le tournage. C’était la première fois que nous traversions le bordel, quand il la conduisait à travers la pièce avec tous ces autres corps autour. C’était assez choquant. Il y avait des figurants que nous venions de rencontrer pratiquant le 69 pendant 12 heures. C’est assez tordu. Nous nous sentions trop habillés parce que tout le monde était nu”.

Milly Alcock a également indiqué que son personnage dans « Maison du Dragon” “il est à un âge où il ne peut pas faire la différence entre l’amour platonique, l’amour romantique et la luxure, car il n’a pas vécu assez longtemps et n’a pas eu ces expériences. Je pense qu’elle comprend qu’il y a un sentiment ici [con Daemon]mais ne sait pas exactement où il atterrit, ni comment se comporter avec lui et s’y retrouver”.

Concernant ce qui s’est passé avec Criston, il a assuré que «je me suis battu avec [sus sentimientos por Criston] tout le temps, dans l’émission. Je pense qu’elle veut être vue, et finalement Daemon et Cristan Cole sont les deux seules personnes qui la voient vraiment. Ils la voient tous les deux pour des raisons différentes. Daemon a le dessus, et Rhaenyra a le dessus avec Cole, et cela l’excite un peu.”.