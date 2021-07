Dead Space PS5 Remake n’aura pas de microtransactions

Nous pouvons pousser un soupir de soulagement : le remake PlayStation 5 de Dead Space ne contiendra pas de microtransactions. La bonne nouvelle a été confirmée dans le cadre d’une interview avec IGN après la révélation du jeu à EA Play 2021, avec le producteur senior Phil Ducharme déclarant: « Nous examinons ce qui peut être pris et réinjecté dans le premier jeu d’un point de vue futur. Nous « apprenons également d’erreurs telles que les microtransactions, que nous n’aurons pas, par exemple, dans notre jeu. »

Ducharme confirme ensuite que les microtransactions ne se produiront « jamais » dans Dead Space, affirmant essentiellement qu’elles ne seront pas ajoutées au jeu après le lancement non plus. C’était Espace mort 3 qui a introduit des microtransactions dans la franchise d’horreur de survie, vous permettant de dépenser de l’argent réel pour des mises à niveau d’armes lorsque vous manquez de matériaux de fabrication dans le jeu. « Vous pouvez acheter des ressources avec de l’argent réel, mais les robots de récupération peuvent également vous donner la devise que vous pouvez utiliser sur le marché », a déclaré à l’époque la productrice associée Yara Khoury. Cette fonctionnalité ne sera pas présente dans le remake du jeu original.

En termes de ce que le remake de Dead Space PS5 volonté faire, il va y avoir un « gameplay amélioré » et des améliorations de l’histoire en plus de la nouvelle couche de peinture et du passage à l’exécution sur le moteur Frostbite. Avez-vous hâte de retourner à l’USG Ishimura dans ce classique de l’horreur de survie? Rechargez votre découpeur plasma dans les commentaires ci-dessous.