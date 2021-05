La croûte terrestre est bien plus vieille qu’on ne le pensait

Comme un bon pain français, Terre ne serait rien sans sa croûte. Et comme un bon vin français, cette croûte a exceptionnellement bien vieilli.

La croûte continentale rigide et rocheuse est une caractéristique de la planète depuis des milliards d’années (bien que seul un petit pourcentage de la croûte actuelle remonte aussi loin). Combien de milliards d’années, exactement, est difficile à dire. Pour calculer l’âge des continents, les chercheurs étudient la désintégration des produits chimiques anciens piégés dans les roches – généralement, dans les minéraux carbonatés récupérés dans l’océan. Mais ces minéraux sont difficiles à trouver et ils sont rarement en assez bon état pour être analysés.

Maintenant, une équipe de scientifiques a mis au point une nouvelle façon de dater d’anciens morceaux de croûte – et selon leurs dernières recherches, nous avons mal évalué l’âge des continents d’un demi-milliard d’années.

Dans une recherche présentée le 26 avril au salon virtuel Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences (EGU) 2021 conférence, l’équipe a montré qu’en analysant un minéral appelé barytine – une combinaison de sels océaniques et de baryum libérés par les évents océaniques volcaniques – ils ont trouvé des preuves que la croûte continentale de la Terre était il y a au moins 3,7 milliards d’années, bien plus ancienne que les estimations précédentes.

C’est un « énorme » saut dans le temps, explique l’auteure principale de l’étude, Desiree Roerdink, géochimiste à l’Université de Bergen, en Norvège, dit dans un communiqué . « Cela a des implications sur la façon dont nous pensons à la façon dont la vie a évolué. »

Les minéraux de barytine se forment profondément sous l’eau, où de l’eau chaude et riche en nutriments s’échappe des évents hydrothermaux du fond marin. Alors, pourquoi ces roches marines sont-elles utiles pour étudier la croûte continentale? Selon les chercheurs, les continents et les océans ont une longue histoire de commerce de nutriments – et les barytines enregistrent très bien cette histoire.

« La composition d’un morceau de barytine … qui est sur Terre depuis trois milliards et demi d’années est exactement la même que lorsqu’elle s’est réellement précipitée », a déclaré Roerdink. « C’est un excellent enregistreur pour regarder les processus sur la Terre primitive. »

Le processus clé ici est le vieillissement. Au fur et à mesure que les continents s’usent naturellement avec le temps, ils déversent des nutriments dans les mers voisines. Ces nutriments aident à favoriser la vie dans les mers; une étude publiée le 11 février dans la revue La science trouvé que lorsque la Terre la croûte continentale a cessé de croître pendant environ un milliard d’années pendant le «moyen âge» de la Terre, l’évolution de la vie s’est soudainement ralentie aussi.

Un élément que la croûte continentale s’infiltre dans l’océan est strontium . En mesurant le rapport de deux isotopes de strontium (ou versions d’éléments) dans six gisements différents de minéraux de barytine, les chercheurs ont calculé l’âge de ces minéraux. Les minéraux allaient de 3,2 milliards à 3,5 milliards d’années, mais l’histoire ne s’arrête pas là. À partir de ces minéraux, l’équipe a également déduit depuis combien de temps les anciens continents ont commencé à répandre du strontium dans les océans où ces barytines se sont finalement formées. Ce processus d’altération continental a probablement commencé il y a environ 3,7 milliards d’années, a conclu l’équipe.

Cela signifie qu’il y avait des continents bien établis il y a environ 3,7 milliards d’années – un demi-milliard d’années plus tôt que ce que l’on estimait auparavant sur la base des minéraux carbonatés.

Qu’est-ce que cela signifie que les continents de la Terre sont beaucoup plus anciens qu’on ne le pensait auparavant? D’une part, cela signifie les processus qui créent des continents – tels que tectonique des plaques – ont été actifs sur Terre au moins aussi longtemps. Il pourrait également y avoir des implications pour l’évolution de la vie dans l’océan, qui a prospéré grâce à ces nutriments continentaux, ont déclaré les chercheurs – cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en être sûr.

Cette recherche n’a pas encore paru dans une revue à comité de lecture.

