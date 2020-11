Donovan Mitchell reçoit un énorme salaire du jazz

Donovan Mitchell continue d’être l’une des jeunes stars les plus impressionnantes de la ligue.

Donovan Mitchell a été une étoile montante de la NBA que certains fans et experts comparent déjà à Dwyane Wade. Bien que ces comparaisons puissent être considérées comme un peu prématurées, il est indéniable que Mitchell est une force excitante et dominante sur le terrain, qui a contribué à faire des Utah Jazz des prétendants réalistes pour les années à venir. Son contrat de recrue actuel touche à sa fin, et depuis le début de l'agence libre, l'équipe cherche à amener Mitchell à signer une prolongation. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce que Mitchell a fait en inscrivant officiellement son nom sur la ligne pointillée d'une prolongation de cinq ans d'une valeur énorme de 163 millions de dollars. Avec des incitations, Mitchell peut gagner 195,6 millions de dollars s'il est capable de faire partie de l'équipe All-NBA. Pour ceux qui ont prêté attention cette semaine, c'est exactement le même accord que De'Aaron Fox a conclu avec les Kings de Sacramento. Il est considéré comme l'extension maximale des recrues que tout le monde peut signer, et si l'on considère le jeu de Mitchell jusqu'à présent, le nouvel accord est très bien mérité. Désormais, le Jazz se tournera vers l'avenir en essayant de garder son meilleur défenseur, Rudy Gobert.