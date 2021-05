Halo Infinite: les fans sont enthousiasmés par le gameplay cet été

Bien que ce soit déjà un fait, le développeur 343 Industries a confirmé qu’il aura plus à montrer que Halo infini du point de vue du jeu plus tard cet été.

343 Industries Il n’a pas encore révélé de fenêtre spécifique dans la saison sur le moment où cette révélation pourrait se produire, mais il semble que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir le tireur tant attendu pour la première fois depuis près d’un an.

La nouvelle que Halo Infinite a reçu de nouvelles images de gameplay au cours de l’été a été mentionnée à la fin du dernier blog Inside Infinite en avril.

Le chef de projet 343, Joseph Staten, a expliqué que si l’équipe est heureuse de continuer à partager de nouvelles images Halo Infinite, elle sait que ce que les fans veulent vraiment voir, c’est le jeu.

«La bonne nouvelle, c’est que l’été, la saison des événements pour l’industrie du jeu vidéo, approche à grands pas, et des projets glorieux sont en préparation. Faites attention, Spartiates! ».

Dans l’ensemble, Halo Infinite devrait toujours sortir plus tard cet automne et arrivera sur Xbox One, Xbox Series X / S et PC.