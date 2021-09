Le créateur de « Squid Game » revient sur le grand succès de l’émission

Netflix poursuit sa séquence de génération instantanée de phénomènes culturels, le plus récent étant à travers « Squid Game », une série sud-coréenne dans laquelle un grand nombre de personnes ayant de graves problèmes financiers acceptent de participer à une série de jeux dans lesquels , être victorieux , ils pourraient devenir milliardaires.

Avec une tournure similaire à des franchises comme « Saw », « Escape Room » ou le film japonais « Battle Royale », les personnages de cette série font partie de versions tordues de jeux pour enfants dans lesquels le perdant est littéralement éliminé, en vertu de ce principe un seul peut sortir vivant.

Hwang Dong-hyuk, créateur, scénariste et réalisateur des huit épisodes de la série, a partagé quelques mots avec l’agence de presse Yonhap sur les raisons pour lesquelles « Squid Game » a réussi à captiver des millions de téléspectateurs dans des centaines de pays à travers le monde en seulement deux semaines après sa première sur Netflix, étant la première production sud-coréenne à atteindre la première place des palmarès de popularité occidentaux.

« C’est une surprise. C’est incroyable toute l’excitation qui s’est produite en une semaine. En tant que créateur, je suis très heureux que mon travail ait conquis le cœur des gens du monde entier. Cela pourrait être l’expérience d’une vie », a déclaré Hwang dans l’interview.

Hwang est convaincu que c’est la même simplicité présentée dans les jeux de « Squid Game » qui a réussi à capter l’attention des spectateurs. « Je pense aussi que les gens sont attirés par l’ironie des adultes désespérés qui risquent leur vie pour gagner des jeux d’enfance. »

Les jeux sont simples et directs, de sorte que les téléspectateurs peuvent accorder plus d’attention à chaque personnage plutôt qu’aux règles complexes.

Hwang reconnaît les comparaisons qui ont été faites entre son travail et d’autres représentants populaires tels que « Battle Royale » ou « The Hunger Games », garantissant que la série partage certains des outils dramatiques de ces histoires, tout en déclarant que son contenu et son style narratif sont complètement différents.

Hwang Dong-hyuk a souligné la possibilité de faire une suite, même si pour le moment il n’a pas de plan développé pour le faire. De plus, il reconnaît que, en cas de le faire, il aurait besoin d’une équipe de scénaristes et réalisateurs expérimentés pour que cela soit une réalité.