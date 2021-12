Chris Pratt sauve les dinosaures dans le tout nouveau monde jurassique : Dominion Photo

Une toute nouvelle photo pour le prochain film Jurassic World : Dominion a été récemment révélé par GE. La dernière photo du film très attendu montre le personnage de Chris Pratt apprivoisant un dinosaure dans un environnement enneigé. Cette nouvelle photo arrive juste une semaine après la révélation d’une autre photo montrant le personnage de Bryce Dallas Howard essayant de garder la tête au-dessus d’un plan d’eau recouvert d’algues. Vous pouvez consulter la dernière photo d’Owen Gray de Chris Pratt de Jurassic World Dominion au dessous de.







Il a été révélé que la photo récemment publiée ci-dessus aura en fait lieu au début du film. Owen Grady de Chris Pratt et Claire Dearing de Bryce Dallas Howard tentent de sauver un parasaures dans la Sierra Nevada. « Il n’est pas très loin de l’endroit où les dinosaures sont sortis dans le dernier film », explique le cinéaste et co-scénariste Colin Trevorrow. « Les parasaures risquent d’être braconnés. Il y a beaucoup de types louches qui veulent mettre la main sur les dinosaures, alors il s’efforce de les protéger. »

Au bout du Jurassic World : Royaume déchu, tous les dinosaures ont été lâchés dans le monde en dehors du parc à thème d’origine. Jurassic World : Dominion, qui est la sixième entrée dans le parc jurassique franchise, se déroulera quatre ans après le film précédent. Ce saut dans le temps dans le prochain film a maintenant donné aux dinosaures suffisamment de temps pour trouver un moyen de se répandre dans le monde entier. Alors que la plupart des détails de l’intrigue ont été gardés secrets, les premiers aperçus du film à venir comprenaient une bande-annonce de style prologue, ainsi qu’un aperçu des tyrannosaures rex interrompant les téléspectateurs dans un cinéma drive-in.

« Ils se sont multipliés et vivent parmi nous et se sont affrontés avec nous », a déclaré Colin Trevorrow, qui a dirigé 2015’s Monde Jurassique. L’autre parc jurassique les films « ont à peu près la même histoire », ajoute-t-il. « Mais Domination se déroule partout dans le monde, à travers de nombreux environnements différents : nature sauvage, urbain, désertique, neige. C’est excitant de voir ces créatures naviguer dans des environnements dans lesquels elles n’ont pas été conçues pour survivre. Elles ont grandi dans un parc à thème et maintenant elles sont ici ! »

Colin Trevorrow était également réticent à donner plus d’informations sur l’endroit où nous retrouverons Claire Dearing. « Je ne veux pas le dire tout de suite », explique-t-il. « Mais elle est à un point où elle remet en question ses méthodes, et si elle peut rester en sécurité et assumer la responsabilité qu’elle a envers les autres personnes dans sa vie qui se soucient d’elle. » Il a également révélé que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard continueraient à passer beaucoup de temps à l’écran ensemble. « Ils ont le même temps d’écran que Chris et Bryce », révèle Trevorrow à propos du trio de scientifiques. « Ce sont des personnages majeurs du début à la fin. »

Le réalisateur du prochain film décrit Jurassic World Dominion plus un « thriller scientifique » que le film d’horreur réalisé par JA Bayona dans Monde Jurassique : Royaume déchu, tout en laissant clairement entendre que le grand méchant du film sera Lewis Dodgson de Campbell Scott. « Il est le méchant principal dans les deux [Crichton’s] romans, et je pense que ce que Campbell a fait avec le personnage est tout simplement incroyable », dit-il. « J’ai hâte que les gens le voient. »

le jurassique se garer la franchise est revenue au grand écran en 2015 en commençant par Monde Jurassique, une suite qui a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars. Cela a ensuite été suivi par sa suite de 2018, Jurassic World : Royaume déchu, qui a rapporté 1,2 milliard de dollars. Le sixième film à venir mettra en vedette les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, en plus de l’original principal parc jurassique des personnages tels que Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum reprendront leurs rôles du film original. Jurassic World Dominion devrait actuellement sortir en salles le 10 juin 2022.





