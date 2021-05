Le nouvel acteur d’Amsterdam était convaincu qu’il ne correspondait pas à son personnage

New Amsterdam Il a de nombreux points forts qui le positionnent parmi les séries les plus regardées au monde sur Netflix. Parmi ses atouts, il y a un grand casting avec des acteurs et des personnages qui ont gagné l’affection du public avec leurs performances. Les membres de la distribution ont acquis une renommée internationale avec des interprétations qui frisent la perfection. Cependant, tout n’était pas si simple: Tyler Labine a reconnu qu’il se sentait mal à l’aise sur le plateau et pensait même qu’il allait être renvoyé. Que s’est-il passé?

L’interprète de 42 ans qui joue le rôle de Iggy Frome a avoué son difficulté à s’adapter à New Amsterdam. Malgré une longue carrière à la télévision depuis 1999, son expérience correspond principalement au genre de la comédie et passer à un drame sanitaire c’était un défi complet pour lui.

Tyler Labine (Getty)



« Honnêtement, depuis le début, c’était comme si je devais rattraper mon retard au début. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, c’est hors de ma portée.' », a reconnu l’acteur dans une interview avec Fanatique de télévision à propos des épreuves qu’il a traversées. « Dans la première moitié de la saison 1 de New Amsterdam, je me suis dit: je ne sais pas ce que je fais, pourquoi m’ont-ils embauché? »il ajouta.

Ses doutes ont atteint un point où il pensait certainement qu’il serait congédié et il se souvint donc: «J’avais peur qu’ils commencent à me retirer de la série parce que je ne savais pas ce que je faisais et ils continuaient à m’en donner plus. Je me suis dit: ‘Pourquoi diable pensez-vous que je pourrais faire ça?’

Labine a expliqué l’effort qu’elle a fait pour se montrer à la hauteur et qu’au fil du temps, elle s’est de plus en plus libérée. « J’ai senti que le drame est beaucoup plus ouvert que la comédie. Je peux avoir l’air d’un idiot, mais la comédie est très restreinte. C’est très restrictif. Vous avez une règle, faites rire les gens. » Indien.

Enfin, l’artiste a fait l’éloge de son personnage et a souligné la profondeur qu’il a comparée à d’autres similaires à la télévision. « N’en déplaise à aucun de mes amis qui jouent beaucoup de ces rôles, mais ils le savent. Les histoires, la profondeur de ce personnage ne cessent de s’ouvrir. Cela a donc été très gratifiant et je pense que c’est très rare à la télévision. », conclut-il.