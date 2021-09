« La casa de papel » : Alicia Sierra, est-elle vraiment de mèche avec le professeur ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir trouvé la cachette du professeur et l’avoir capturé, dans la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent”, Alicia Sierra (Najwa Nimri) utilise différentes méthodes pour amener le professeur à révéler les détails de son plan et ainsi obtenir sa liberté et celle de son fils.

Cependant, Tamayo ruine ses plans en la tenant pour responsable des erreurs de la police et du National Intelligence Center, l’accusant même d’être impliquée dans l’évasion de Raquel Murillo et d’avoir trahi son équipe pour rejoindre le Professeur, alors elle essaie d’en trouver un. . alternative pour effacer votre nom.

Bien que Marseille et Benjamin atteignent le bunker, ils ne peuvent pas libérer le chef de la Bande, car l’ancien inspecteur ne tombe pas dans la distraction de Sergio et avec l’aide de quelques somnifères, elle parvient à réduire ses rivaux.

Mais à ce stade, un autre inconvénient survient : vous entrez en travail. Au début, Alicia essaie d’accoucher sans aucune aide, mais en raison de la position du bébé, elle n’a pas d’autre choix que de libérer le professeur qui apparemment sait aussi assister à un accouchement.

Regardez les dernières images qui ont été révélées de la cinquième saison de la Casa de Papel. (Photo : Instagram)

ALICIA TRAHIERA-T-ELLE LE PROFESSEUR À LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Malgré une balle dans le pied, Sergio parvient à retirer le bébé et le remet à Alicia, qui est reconnaissante, mais est-elle vraiment prête à tout laisser derrière elle et à rester aux côtés du professeur pendant que le vol se termine ou le trahira-t-elle dans la seconde partie de la saison 5 de « Le vol d’argent« ?

Après avoir aidé ses collègues à gérer l’entrée des militaires dans la Banque d’Espagne, le Professeur demande à Marseille de sortir acheter des couches et tout ce qu’il faut pour la fille d’Alicia. Plus tard, ils l’aident même à nommer la petite fille, Victoria.

Avec tout cela, il semble que le groupe ait un nouveau membre, cependant, dans les dernières minutes de la première partie de la dernière saison de « Le vol d’argent», L’ex-inspecteur se rend aux toilettes et cache un coupe-ongles dans ses vêtements. Qu’est-ce que vous prévoyez?

A qui est la loyauté d’Alicia Sierra ? Probablement avec elle-même et sa fille, donc si elle trouve un autre moyen de se débarrasser de tous ces ennuis, elle n’hésitera probablement pas à trahir la Résistance.

Bien que si sa seule option continue d’être le professeur, il pourrait même utiliser son intelligence pour aider le groupe et faire repartir les survivants avec l’or à la fin de la série espagnole de Netflix.

Alicia Sierra sera-t-elle à nouveau contre le Professeur à la fin de « La casa de papel » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera présenté en Netflix les vendredi 3 décembre 2021Autrement dit, les fans de la série espagnole devront attendre trois mois pour la grande finale.