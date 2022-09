Rise of the Ronin: PS5-Exclusive, comme Ghost of Tsushima, sera un RPG en monde ouvert au Japon

L’ascension du Ronin est l’un des jeux les plus excitants de la nuit dernière sur le État des lieux ont été révélés. Le titre est en développement depuis sept ans, est basé sur un monde ouvert au Japon et apparaît exclusivement pour la PS5.

Rise of the Ronin semble extrêmement prometteur dans la première bande-annonce

C’est de cela qu’il s’agit : As-tu Fantôme de Tsushima Vous avez joué 17 fois et vous rêvez d’un monde plus ouvert dans un décor japonais ? Alors Rise of the Ronin pourrait être fait pour vous.

Les dures réalités : « Rise of the Ronin » est censé être un jeu en monde ouvert dans le genre des RPG d’action. De plus, il attire avec un cadre au Japon à la période Bakumatsu, c’est-à-dire la fin de la période Edo ou Tokugawa.

Il sera également exclusif à PS5. Cependant, il n’y a pas encore de date précise pour cela.

Le cadre temporel signifieque dans Rise of the Ronin nous voyons la fin d’une époque où le Les puissances coloniales occidentales de plus en plus influentes gagner. En même temps, les maladies se propagent et il il y a la guerre civile entre le shogunat Tokugawa et les factions anti-shogunat – une période mouvementée et sombre.

Ici, vous pouvez déjà obtenir le Bande annonce de L’Ascension du Ronin Regarder:

Période sauvage et mélange : L’une des particularités de cette époque et du cadre est le choc culturel. Cela conduit, par exemple, au fait que dans « Rise of the Ronin » nous non seulement dans le combat à l’épée rivaliser avec nos ennemis, mais au corps à corps aussi des armes à feu être mélangé.

Les responsables veulent rien ne s’arrête :

« En combinant toutes les compétences et les connaissances que nous avons acquises au fil des ans, nous voulons cette fois passer à un niveau supérieur et décrire de manière exhaustive la révolution la plus grave de l’histoire du Japon, y compris les chapitres les plus sombres et les plus laids que beaucoup redoutent. Il s’agit sans aucun doute du projet le plus ambitieux et le plus stimulant pour Team Ninja Studio à ce jour. Mais notre expérience avec les jeux d’action samouraï et ninja nous accompagnera et nous guidera dans ce voyage.« (Source : Blog PlayStation)

De l’équipe Ninja : Le studio de développement Team Ninja est à l’origine de « Rise of the Ronin ». Mort ou vif 6 ainsi que « Nioh », Nioh 2 et L’étranger du paradis : Final Fantasy Origin ont accordé.

Comment aimez-vous la bande-annonce? En avez-vous envie ? Qu’attendez-vous de Rise of the Ronin ?