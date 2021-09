La bande-annonce de la saison 3 de Sex Education taquine le baiser dramatique d’Otis et Maeve sous la pluie

in







Otis et Maeve sont-ils sur le point de s’embrasser sous la pluie ?! OTIS ET MAEVE SONT-ILS SUR LE POINT DE BAISER ?! DANS LA PLUIE?!

Les Éducation sexuelle La bande-annonce de la saison 3 vient de sortir et il semble que de grandes choses soient sur le point de se produire pour tout le monde à Moordale High School!

Éducation sexuelle la saison 3 devrait sortir sur Netflix le 17 septembre et inaugurera une nouvelle ère pour tous nos favoris.

Dans et parmi toutes les romances, le sexe, les relations sexuelles, les IST, les grossesses et les drames relationnels, Moordale High est sur le point de subir une transformation massive. Après avoir acquis la réputation d’être « l’école du sexe », un nouveau directeur arrive pour redresser tout le monde. Tous les élèves devront désormais porter des uniformes scolaires gris terne, marcher en file indienne dans les couloirs et s’asseoir à travers certains absolument grimacer cours d’éducation sexuelle.

Mais que réservent nos couples préférés ? Et qu’est-ce que tout ça à propos d’Otis et Maeve qui semblent sur le point de embrasser? Voici tous les détails de la Éducation sexuelle Bande annonce de la saison 3…

Bande-annonce de la saison 3 de Sex Education. Image : Netflix

Tout d’abord, Eric et Adam sont maintenant dans une relation officielle et passent au niveau supérieur en tant que couple public ainsi que sexuellement.

Ensuite, Otis (qui a essayé de se laisser pousser une moustache tout l’été) et Ruby (nous savons que la main parfaitement manucurée avec des ongles en acrylique n’importe où !) semblent « unir leurs forces » dans les toilettes de la clinique du sexe. Et par unir nos forces, nous entendons probablement, peut-être, définitivement connecter…

Aimee traverse une petite crise personnelle cette saison, et son amitié avec Maeve semble être un peu trébuchante. Elle demande également conseil à Jean Milburn, en disant « Je veux juste redevenir l’ancien moi. »

En parlant de Jean, elle est enceinte et bien qu’il ne soit pas confirmé qu’elle soit officiellement de retour avec Jakob, les deux sont vus en train de partager un baiser passionné et torride.

Ailleurs, il semble y avoir une alchimie entre Jackson et le nouvel étudiant Cal (joué par le nouveau venu Dua Saleh), Lily a l’air un peu triste à propos de quelque chose aaaaa et bien sûr, il y a le Maeve et Otis de tout cela.

Otis a évité Maeve tout l’été par le bruit des choses, après avoir eu son « cœur brisé ». Mais la paire finit par rafistoler certaines parties de l’amitié, suffisamment pour qu’Otis donne à Maeve un ascenseur sur son vélo à un moment donné.

La bande-annonce se termine avec les deux debout l’un en face de l’autre, trempés par la pluie, respirant lourdement… Vont-ils s’embrasser ? VONT-ILS!?

Éducation sexuelle la saison 3 sortira sur Netflix le 17 septembre.

LIRE LA SUITE: Le créateur de Sex Education taquine si Otis et Maeve se réuniront dans la saison 3

.

