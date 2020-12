Genshin Impact: Shrines of Depths Lieux de Mondstadt

En explorant le monde de Teyvat, vous rencontrerez sans aucun doute une pléthore de choses auxquelles vous ne pouvez pas encore accéder. Certaines choses dépendent de votre rang d’aventure alors que d’autres ont besoin de clés pour pouvoir débloquer les goodies qu’il contient!

Lieux – Sanctuaires des Profondeurs Mondstadt

Shrine of Depths sont des obélisques verrouillés dispersés dans les deux régions de Genshin Impact, Mondstadt, et Liyue. Cependant, ces sanctuaires sont verrouillés et une clé Shrine Depths doit être obtenue pour les ouvrir. À l’intérieur, vous trouverez un coffre luxueux, rempli à ras bord avec un butin décent! À Teyvat, il y a 20 sanctuaires des profondeurs au total, ce qui signifie qu’il y en a 10 dispersés dans chaque région.

Pour trouver les emplacements de tous les sanctuaires des profondeurs Mondstadt, Regardez l’image ci-dessous. Ils sont assez dispersés Mondstadt mais ça vaut le coup de traquer quand vous avez les clés. Comme à l’intérieur, vous pourriez obtenir de l’équipement 1-4 étoiles, de l’EXP de rang d’aventure, des matériaux de mise à niveau essentiels et même 40 Primogems!

Comment obtenir les clés du sanctuaire des profondeurs de Mondstadt

Pour obtenir le Mondstadt Shrine of Depths Keys, vous devez terminer des domaines abyssaux, des quêtes et en terminant certains chapitres du manuel des aventuriers. Voici où obtenir les 10 clés Mondstadt:

Domaines abyssaux

Aventure Rang 12 Temple du faucon = 1 clé

Aventure Rang 15 Temple du loup = 1 clé

Aventure Rang 18 Temple du Lion = 1 clé



Quêtes

Archonte Quête Nouveaux horizons d’aventure = 1 clé

Aventure rang 25 Ascension de rang d’aventure 1 = 3 clés



Manuel de l’aventurier

Chapitre 4 Améliorer les statues des Sept à Mondstadt = 1 clé

Chapitre 5

Une fois que vous avez ouvert les dix sanctuaires des profondeurs, allez maintenant déverrouiller le sanctuaire des profondeurs dans la région de Liyue!

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, lisez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!