Le fils de Berlin, est-il l’arme secrète de la fin de « La maison de papier » ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. L’un des nouveaux personnages de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent» (« Money Heist » en anglais) est Rafael, joué par l’acteur espagnol Patrick Criado (« Vivre sans autorisation »). Rafael, 31 ans, est le fils de Berlin, ainsi qu’un ingénieur informaticien du MIT et une pièce maîtresse à la fin ?

Rafael n’était pas très proche de son père et n’était pas non plus intéressé à utiliser ses compétences pour devenir un voleur en col blanc, mais cela a changé la première partie du dernier volet de la populaire série espagnole de Netflix.

Cela signifie-t-il donc qu’il rejoindra le Professeur et sa bande en l’honneur de son père ? Le fils de Berlin est-il le plan B des braqueurs ? Avant de répondre à ces questions, il est important de savoir ce qu’il est advenu des premiers épisodes de la cinquième saison de « Le vol d’argent”.

Berlin a impliqué son fils Rafael dans un braquage auquel Tatiana, Marseille et Bogotá ont également participé (Photo : Netflix)

QUEL SERA LE RLE DE RAFAEL DANS LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Jusqu’à présent, Rafael n’apparaît que dans une série de flashbacks avec son père, Tatiana, Marsella et Bogotá. Berlin vous invite à faire un supposé voyage père-fils, mais en réalité, il veut que vous fassiez partie d’un vol très important.

Bien qu’au début le jeune informaticien refuse, il ne tarde pas à accepter d’aider à l’échange de quelques précieux artefacts vikings qui sont protégés dans un musée où Tatiana donnera bientôt un concert.

L’adrénaline du braquage fait changer d’avis Rafael et il ne semble plus si réticent à suivre les traces de son père. Ainsi, il aidera probablement son oncle, Sergio Marquina ou « Le Professeur », à s’évader parfaitement à la fin de la saison 5 de « Le vol d’argent”. Pourriez-vous travailler main dans la main avec Rio ?

Cependant, il n’a pas encore été montré où il se trouve ni ce qui lui est arrivé après ce vol et après la mort de son père. Étaient-ils en bons termes à la fin ou se sont-ils à nouveau séparés?

Rafael a-t-il volé la femme de Berlin ? Depuis qu’il a rencontré Tatiana, le jeune homme a été frappé par la beauté et l’élégance du pianiste, ce que son père a tout de suite remarqué et bien sûr, interrogé et confronté.

On ne sait rien non plus de Tatiana, qui ne semblait pas indifférente aux regards de son beau-fils, il est donc possible que Rafael ait suivi les conseils de son père : « Si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, tu dois le voler à qui le possède. »

Rafael a-t-il volé la femme de son père ? (Photo : La casa de papel / Netflix)

QUAND LA PARTIE 2 DE « LA CASA DE PAPEL 5 » SERA-T-ELLE SORTIE ?

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de « Le vol d’argent« Sera présenté en Netflix les vendredi 3 décembre 2021Autrement dit, les fans de la série espagnole devront attendre trois mois pour la grande finale.