La Casa de Papel 5 : c’est ainsi que le professeur d’Alicia Sierra sera sauvé, selon une théorie

Le vol d’argent il est devenu un véritable succès dans le monde entier, après son incorporation et son acquisition par le service de streaming Netflix. L’extension a amené la série dans différents pays, où ils attendent avec impatience le 3 septembre, date de première de la partie 1 de la saison dernière. Pendant ce temps, certains fans ne se reposent pas et Ils ont lancé une théorie qui convient parfaitement.

À la fin de la quatrième tranche, nous voyons que le personnage joué par lvaro Morte est découvert dans sa cachette par l’inspecteur Alicia Sierra, qui pointe une arme sur lui et dit : « Échec et mat, enculé… », mais tirez d’abord pour qu’il ne réagisse pas. Cela signifie que est complètement déterminé à le tuer ou à l’arrêter.

Les fans ne sont pas prêts à voir la fin de l’une des figures préférées du public, et c’est pourquoi ils pensent que les théories et possibilités pour le professeur de s’échapper. L’un des premiers qui est apparu, et on pense que cela est peut-être possible, est que Alicia Sierra changera de camp et rejoindra maintenant les voleurs, mais il y en a un autre récent qui propose un scénario différent.

Comme nous l’avons mentionné, Sierra semble déterminé à tirer sur le professeur, mais la nouvelle théorie rappelle que Marseille (Luka Peroš) sort à la fin de la quatrième saison et toujours lié au groupe. Ensuite, Ils prétendent que ce personnage retournera dans la cachette pour l’aider et maîtriser Alice pour sauver la vie du cerveau derrière les voleurs. Il faudra attendre le prochain épisode pour savoir si cela est réel ou si nous avons les adieux de Sergio Marquina.







La première partie de la dernière saison sera diffusée le 3 septembre sur la plateforme Netflix, et grâce à les 15 premières minutes dévoilées nous savons que Sierra tire sur le professeur dans le pied gauche, en attendant une guerre au sein de la Banque d’Espagne. « C’est du rock’n’roll, parce que d’après ce que j’ai vu, vous faites un film de guerre mais entre quatre murs. Ce n’est pas une séquence d’action, c’est un film de guerre épique. », a avancé Pedro Alonso (Berlin).