Carolina Ramírez, comment est-elle arrivée à «La reina del flow» si elle n’aimait pas le reggaeton

« La reine du flow« Est devenue l’une des émissions les plus populaires sur Netflix et sa deuxième saison est encore à venir. Comme on s’en souvient, la série et le personnage de Yeimi Montoya ont changé la perception du reggaeton, montrant un compositeur qui se consacre à l’écriture et à l’exposition d’histoires du côté féminin et des sentiments des femmes, une version différente de ce qu’il était connu dans le genre.

Après avoir réussi La Colombie, accédez au catalogue de Netflix et être doublé en portugais, français, anglais et même arabe, en plus de remporter le Emmy International et ayant été adapté par Televisa Quoi « La reine c’est moi« , « La reine du flow”Dans sa deuxième tranche, il est accompagné de la coproduction de Télévision Sony Pictures et avec 80 nouveaux chapitres.

Carolina Ramirez, a voulu aider à montrer la transformation des femmes dans ce genre musical, en basant son personnage sur de nombreux artistes du médium afin de parvenir à une interprétation plus large de ce que ce serait. Yeimi montoya dans la série et avec elle mettre en évidence toute la contribution féminine qui donne un changement dans le genre qui a réussi à atteindre d’innombrables endroits.

Cependant, au départ, elle n’aimait pas ce genre de musique. Pour beaucoup, le reggaeton est un genre qui a représenté pendant de nombreuses années le côté macho des chanteurs qui utilisé les femmes comme objets sexuels dans leurs chansons, ou qu’ils voulaient seulement les avoir dans des discothèques pour danser avec eux. Comment changer Ramirez votre perception avec « La reine du flow« ?

COMMENT CAROLINA RAMIREZ EST-ELLE DEVENUE LA REINE DU FLUX SI ELLE N’AIME PAS REGGAETON?

La série sortira en 2021, une date n’a pas encore été confirmée. En janvier, le premier Teaser est sorti. (Photo: escargot)

Carolina Ramirez pour Le spectateur a donné des détails sur la façon dont il a aidé à développer le caractère de Yeimi montoya et ce que son interprétation signifiait pour elle:

«La première chose que j’ai faite pour commencer à construire Yeimi Montoya,« La reine du flow », a été d’établir de vraies références et certaines très claires sont apparues devant moi. La première à émerger a été Jenifer López, et dès que je l’ai vue, j’ai su que c’était le style que je voulais donner au personnage, même si plus tard j’ai enquêté sur les merveilleux comportements d’Ivy Queen « , assuré Caroline.

L’une des choses qui pourrait devenir sa difficulté pour le personnage était qu’il n’aimait pas le genre du reggaeton, la vérité est qu’elle n’a pas été inspirée par ce qui était englobé et comment sexualisé la figure féminine dans ses paroles et ses productions audiovisuelles dans la plupart des chansons.

Carolina Ramirez dans « La reine du flux » (Photo: Instagram)

« Il leur a vraiment fallu beaucoup de temps pour me convaincre d’accepter de participer à » The queen of flow « . Je n’avais rien fait à la télévision depuis plusieurs années et j’étais très content de monter des pièces de théâtre, même si j’ai aussi participé à un film début 2017. À un moment donné, Lucho Jiménez, le producteur, est apparu et m’a parlé d’une proposition basée sur reggaeton.

J’ai tout de suite dit non, que je n’étais pas intéressé, mais ensuite je me suis laissé convaincre par les caractéristiques de Yeimi Montoya. L’un des faits déterminants était que le personnage avait l’âge de Carolina Ramírez. J’ai finalement arrêté de faire ma vingtaine devant les caméras et elle m’a ébloui par sa personnalité », cavoué Caroline.

Il était dans une lutte interne pour le défi dans lequel il s’était engagé. Petit à petit, il a commencé à enquêter sur les débuts du reggaetón, les lieux, les sons, les accords et le style afin qu’avec toutes ces informations il puisse donner Yeimi sa propre essence, son histoire et comment elle devrait être, sa raison d’être.

La deuxième saison de « La reina del flow » comprendra 80 épisodes (Photo: Caracol TV)

«Par exemple, lors du casting qu’ils ont fait pour le roman, j’ai dû faire une performance et chanter un reggaeton. Dès le début, j’ai précisé que je n’avais aucune intention de chanter. Cependant, pour accompagner mon audition, j’ai choisi Ivy Queen à cause de ce que cela signifie en tant que pionnière du style et parce que, en plus, son nom implique d’aller à l’encontre de ce style de reggaeton sexuel que les femmes «pordebajea». Ensuite, j’ai complété le processus de création par l’étude de deux des plus grands référents colombiens du genre urbain: Farina et Karol G. «

Il est clair que son inspiration est venue de 4 grandes femmes du genre reggaeton, où chacune a grandement contribué à Yeimi montoya ce qui déterminerait votre personnalité et votre style. Sans douter que pour Caroline, ce que c’est J.Lo, Ivy Queen, Farine Oui Karol G ils ont été synchronisés en voulant laisser le nom des femmes en haut.

«Peut-être qu’ils pensaient à moi parce que j’étais danseuse, mais j’avais vraiment eu très peu de contact avec la scène urbaine en tant que manifestation artistique. Pour moi, le genre urbain a un style très marqué en danse car ses ancêtres sont le break dance et le hip hop, qui sont des disciplines très complexes à interpréter. » commenté Caroline.

Ses plus grandes inspirations de Carolina Ramirez pour son personnage étaient J.Lo, Ivy Queen et Karol G. (Photo: Caracol Tv)

«Par exemple, il y a un pas qui se fait avec la tête que pendant le roman je ne pourrais jamais le faire, malgré avoir reçu quelques cours. Ce qui se passe, c’est que nous avons découvert que Yeimy Montoya avait déjà brûlé cette étape de la danse car elle a 35 ans lorsqu’elle sort de prison. Ce moment, pour elle, est celui de la vengeance et donc ses paroles marquées », Express.

Caroline, commente que pour elle, l’une des choses qui l’a amenée à s’intéresser à jouer Yeimi montoya, c’était le fait de la surprise qu’elle a eue lorsqu’elle a découvert que les scénaristes avaient une histoire qui montrait une vraie femme de plus de 30 ans, quelque chose qui lui allait parfaitement parce qu’elle n’est plus une femme « Jeune».

«Depuis ma participation à ce projet, j’ai pu confirmer que chaque personnage qui m’est venu s’est adapté à ce que je voulais et ce dont j’avais besoin à un moment donné. Le rôle de Yeimy Montoya convenait sûrement à mon moment actuel et c’est pourquoi je me suis senti si bien avec ce compositeur de reggaeton et que les gens se sont accordés de cette manière spéciale avec le premier opus de la série. Ma vision du monde d’aujourd’hui est très différente, si je la compare quand j’avais 22 ans et que j’étais dans la peau de «La hija del mariachi», par exemple ».