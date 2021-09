Ghost of Tsushima : Director’s Cut Patch 2.008 améliore les temps de chargement des images cosmétiques et restaure les invites des boutons de couleur

Un nouveau correctif Ghost of Tsushima: Director’s Cut est maintenant disponible sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Sucker Punch a publié un certain nombre de mises à jour mineures au cours des deux dernières semaines, mais celui-ci – le correctif 2.008 – propose quelques ajustements bienvenus. Sa taille est d’environ 2 Go.

Pour commencer, il améliore les temps de chargement lorsque vous changez d’équipement et de produits cosmétiques. Avant cette mise à jour, le chargement de la tenue de Jin pouvait prendre quelques secondes lors du défilement de l’équipement disponible. Ce n’est pas très grave, mais cela pourrait devenir un peu ennuyeux lorsque vous vouliez comparer différents costumes.

En plus de cela, ce patch réactive les invites des boutons de couleur. Dans le Ghost of Tsushima original, toutes les invites des boutons – lors de l’assassinat d’ennemis ou d’interactions avec diverses choses – étaient de couleurs différentes, ce qui les rend plus faciles à comprendre en un coup d’œil. Cependant, dans Director’s Cut, toutes les invites des boutons étaient en noir et blanc. Un choix stylistique qui a rapidement attiré les critiques de certains joueurs. Eh bien, les couleurs sont de retour avec cette nouvelle mise à jour.

Patch 2.08 pour #GhostOfTsushima Director’s Cut est maintenant en ligne. Ce correctif améliore le temps de chargement pour l’affichage des produits cosmétiques dans les menus de la PS5, restaure les invites des boutons de couleur, ainsi que divers ajustements de Legends et des corrections de bugs supplémentaires.— Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur maintenant ! (@SuckerPunchProd) 2 septembre 2021

Bonnes choses, alors. Jouez-vous via Ghost of Tsushima ? Montrez-nous votre détermination dans la section commentaires ci-dessous.