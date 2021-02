IPhone 13: objectif de caméra avec une luminosité plus élevée pour de meilleures images en basse lumière?

Avec l’iPhone 13, Apple souhaite équiper l’appareil photo ultra grand angle d’une ouverture plus grande, avec laquelle l’appareil photo iPhone pourrait capturer beaucoup plus de lumière. Cela donnerait des images plus détaillées, en particulier dans des conditions d’éclairage difficiles.

Du moins c’est ce que pensent les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley, écrit MacRumors. Selon cela, tous les modèles de la prochaine série iPhone 13 doivent recevoir un objectif ultra grand angle amélioré avec une ouverture de F / 1,8 au lieu de F / 2,4 – comme avec l’iPhone 12 Pro. L’objectif serait donc beaucoup plus lumineux, ce qui serait payant surtout dans des situations de faible luminosité. Dans des conditions d’éclairage difficiles et dans un environnement sombre, l’iPhone 13 pourrait prendre des photos plus détaillées.

Un appareil photo plus puissant uniquement pour les modèles Pro?

L’analyste Apple bien connu Ming Chi-Kuo a également affirmé dans le passé qu’Apple utiliserait une lunette plus grande dans les nouveaux iPhones. Contrairement aux analystes de Barclays, il pense qu’Apple ne prévoit que le meilleur appareil photo pour les nouveaux smartphones Pro. De plus, les experts disent que le meilleur téléobjectif de l’iPhone 12 Pro Max avec une distance focale de 65 mm et une ouverture F / 2.2 sera également utilisé dans l’iPhone 13 Pro.

Autres fonctionnalités de l’appareil photo possibles

Sinon, tout restera le même en termes de tailles d’affichage et de caméras. L’iPhone 13 aura également des diagonales d’écran comprises entre 5,4 et 6,7 pouces. Dans les versions normales, Apple installera à nouveau une double caméra, tandis qu’une triple caméra sera réservée aux modèles Pro. Le scanner LiDAR avec sa mesure précise de la profondeur pourrait être installé sur tous les nouveaux iPhones en 2021. La stabilisation optique de l’image avec décalage du capteur, que l’on ne trouve jusqu’à présent que sur l’iPhone 12 Pro Max, pourrait également être présente dans tous les nouveaux modèles.

Comme d’habitude, l’iPhone 13 sortira à l’automne. Les modèles actuels d’iPhone 12 sont disponibles en magasin depuis l’automne.