L’affiche de Diary of a Wimpy Kid taquine un nouveau redémarrage animé sur Disney + en décembre

Un tout nouveau film d’animation basé sur Journal d’un enfant mauviette arrive sur Disney + en décembre. Basé sur la série de livres à succès mondial de Jeff Kinney, le nouveau film vient de recevoir son affiche officielle de Disney, que vous pouvez consulter ci-dessous. La date de sortie officielle du film est également révélée sur l’affiche, avec l’animation Journal d’un enfant mauviette commencer à commencer à diffuser le 3 décembre 2021.

Nouvelle école. Vieux fromage. 🧀 La toute nouvelle aventure animée Journal d’un #WimpyKid est diffusé le 3 décembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/t6jLRLitMi – Disney+ (@disneyplus) 2 septembre 2021

Les Journal d’un redémarrage de Wimpy Kid est réalisé par Swinton Scott (Futurama). Le film est écrit et produit par Jeff Kinney, l’auteur des livres originaux. Les membres de la distribution attachés à la voix des personnages incluent Brady Noon (Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu), Ethan William Childress (Mixte) et Chris Diamantopoulos (Mickey la souris).

Le synopsis se lit comme suit: « Greg Heffley est un enfant maigre mais ambitieux avec une imagination active et de grands projets pour être riche et célèbre – il doit d’abord survivre au collège. Pour aggraver les choses, le meilleur ami adorable de Greg Rowley semble traverser la vie. et réussir à tout sans même essayer ! Au fur et à mesure que les détails de ses tentatives hilarantes – et souvent désastreuses – de s’intégrer remplissent les pages de son journal, Greg apprend à apprécier les vrais amis et la satisfaction qui vient de défendre ce qui est juste. «

« Ce film donne l’impression que le livre prend vie, et c’est excitant de voir Greg Heffley, sa famille et ses amis dans leur gloire entièrement animée », a déclaré Kinney dans un communiqué. « C’est le Wimpy World d’une manière que personne n’a jamais vue auparavant. En travaillant sur ce film, j’ai l’impression que nous sommes assis sur un merveilleux secret. J’ai hâte de le partager enfin avec le monde! »

Créé par Kinney, le Journal d’un enfant mauviette la série de livres se compose de 15 titres avec le prochain versement, Journal d’un enfant Wimpy : Big Shot, arrivée en octobre. À ce jour, les livres se sont vendus à plus de 250 millions d’exemplaires à travers le monde, l’une des séries de livres les plus vendues de l’histoire. La série a également recueilli des critiques majoritairement positives de la part des critiques et a remporté le prix du livre préféré à plusieurs reprises aux Nickelodeon Kids ‘Choice Awards.

Auparavant, la 20th Century Fox avait développé une série de films d’action en direct basés sur la série de livres publiée entre 2010 et 2017. Zachary Gordon a joué Greg dans les trois premiers versements, bien qu’il ait été refondu avec Jason Drucker pour 2017 Journal d’un enfant mauviette : le long-courrier. Disney a depuis annoncé son intention de redémarrer la franchise après l’acquisition de Fox par la société en 2019. L’année dernière, il a été annoncé lors de l’événement Disney Investor Day qu’un film d’animation lancerait la nouvelle série.

Journal d’un enfant mauviette, le nouveau redémarrage animé qui est, sortira sur Disney + le 3 décembre 2021. D’ici là, vous pouvez regarder certains des autres films sur le streamer, car Disney + est actuellement en streaming Journal d’un enfant mauviette, Journal d’un enfant mauviette : règles de Rodrick, et Journal d’un enfant mauviette : le long-courrier. Le troisième film, Le journal d’un dégonflé: canicule, est sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de What’s On Disney Plus.

Sujets : Journal d’un enfant Wimpy