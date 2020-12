Combien de fois Billie Holiday s’est-elle mariée?

Billie Holiday est considérée comme l’un des musiciens de jazz les plus réputés de l’histoire. Comme beaucoup de fans de Holiday le savent peut-être déjà, «Billie Holiday» est en fait le nom de scène qu’elle s’est donné lorsqu’elle a commencé à se produire en public. La talentueuse star est née à Philadelphie, PA en 1915 et a reçu le nom d’Eleanora Fagan. «The Very Thought of You» et «Easy Livin» ne sont que deux des nombreux succès que Holiday continuerait à créer et à jouer. Malgré les difficultés auxquelles Holiday a dû faire face tout au long de sa vie, elle a quand même réussi à devenir une artiste influente et talentueuse. Revenez sur le parcours de la chanteuse et découvrez combien de fois Holiday a dit «je le veux» en matière de mariage.

Billie Holiday | Archives Michael Ochs / Getty Images

L’enfance complexe de Billie Holiday

L’histoire de Holiday est fascinante. Selon Biographie, la mère de Holiday, Sadie Fagan, n’était qu’une adolescente lorsqu’elle a donné naissance à la future chanteuse. En revanche, son père, Clarence Holiday, n’était pas très actif dans sa vie. Certaines personnes pourraient reconnaître le nom du père de Holiday car lui aussi était un célèbre artiste de jazz. Après être née à Philly, la mère de Holiday les a déménagé à Baltimore, Maryland. Malheureusement, la mère de Holiday a eu du mal à la soutenir et à la garder. Holiday a commencé à sauter tellement d’école qu’elle et sa mère ont été convoquées devant le tribunal pour aborder le problème de l’absentéisme. En fin de compte, cela a joué un rôle énorme dans la décision d’envoyer des vacances à la Maison du Bon Pasteur. Holiday n’avait que 9 ans lorsqu’elle a été inscrite dans l’établissement destiné aux «filles afro-américaines en difficulté». Pendant ces périodes, Holiday a également été agressé.

Le voyage de Billie Holiday vers la gloire

Holiday a décidé de déménager à New York avec sa mère, ce qui a fini par changer la donne pour la chanteuse. Quand Holiday est arrivée dans la nouvelle ville, elle a commencé à travailler comme travailleuse du sexe à Harlem, mais, finalement, elle a commencé à suivre sa passion. Dans les années 30, Holiday a commencé à chanter dans les clubs, et c’est ainsi que le célèbre producteur de musique John Hammond l’a découverte. De là, Holiday a commencé à travailler avec Benny Goodman. Sa voix a été présentée sur des morceaux comme «Your Mother’s Son-In-Law» et «Riffin ‘the Scotch». Peu de temps après, la légende du jazz a changé de vitesse et a commencé à jouer et à enregistrer de la musique avec Count Basie et a pris le surnom de «Lady Day». Il était clair que Holiday était talentueuse et capable de succès incroyables, mais, malheureusement, ce sont ses problèmes personnels qui finiraient par tirer le meilleur parti d’elle et de sa carrière.

Combien de fois Billie Holiday s’est-elle mariée?

Croyez-le ou non, Holiday s’est marié trois fois. Son premier mariage est venu en 1941 avec James Monroe. Monroe était connu pour se livrer à une consommation excessive d’alcool et à fumer de l’opium. Holiday a commencé à utiliser les médicaments de Monroe et le mariage a finalement pris fin. Malheureusement, Holiday a continué à consommer de la drogue après le divorce.

La consommation de drogue de Holiday est devenue beaucoup plus fréquente après la mort de sa mère en 1945. Elle a continué à sortir avec des gars qui perpétuaient ces habitudes toxiques, et c’est ainsi qu’elle a fini par épouser Joe Guy en 1951, mais, comme pour son premier mariage, ce n’est pas le cas. dernier. Le duo l’a appelé quelques années plus tard. En 1956, Holiday a été arrêté avec Louis McKay pour stupéfiants, et à peine un an plus tard, le couple s’est marié. Malheureusement, la relation a été de courte durée. Les problèmes de drogue persistants de Holiday ont conduit à sa mort tragique.

En 1959, la célèbre musicienne de jazz a été hospitalisée en raison de complications cardiaques et hépatiques dues à sa toxicomanie. Plus de 3 000 personnes se sont présentées aux funérailles de Holiday le 21 juillet 1959. Même si ses relations amoureuses pouvaient être considérées comme tumultueuses, la star ne l’a jamais laissé l’empêcher de faire de la musique.