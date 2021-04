La bande-annonce Shadow and Bone place nos espoirs pour la nouvelle série Netflix

The Witcher rencontre Game of Thrones dans une toute nouvelle série originale Netflix basée sur les romans grishaverse à succès de Leigh Bardugo, Ombre et os.

Première le 23 avril Ombre et os nous trouve dans un monde déchiré par la guerre où la petite soldate et orpheline Alina Starkov vient de libérer un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé de la libération de son pays.

Avec la menace monstrueuse du Shadow Fold qui se profile, Alina est déchirée de tout ce qu’elle sait pour s’entraîner au sein d’une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha. Mais alors qu’elle lutte pour affiner son pouvoir, elle constate que les alliés et les ennemis peuvent être une seule et même personne et que rien dans ce monde somptueux n’est ce qu’il semble. Il y a des forces dangereuses en jeu, y compris une équipe de criminels charismatiques, et il faudra plus que de la magie pour survivre.

Si la bande-annonce est quelque chose à faire, ce spectacle va être génial.

Ombre et os est une production Netflix de 21 Laps Entertainment, avec Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) et Ben Barnes (General Kirigan). Assurez-vous d’être à l’écoute de la première de la série le 23 avril 2021. En attendant, regardez la bande-annonce ci-dessous!