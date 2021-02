Les meilleures applications pour entraîner la boxe ou le kickboxing 2021

Améliorez votre condition physique avec ces applications mobiles, les meilleures que vous pouvez télécharger.

Les heures d’aller au gym pour train de boxe ou de kickboxing ils ont été laissés pour compte. Aujourd’hui, il est possible de rester en forme sans sortir de chez soi grâce à la technologie et différentes applications mobiles.

Accéder à plans de formation, routines, des astuces et bien plus encore dans le confort de votre maison avec votre mobile ou votre tablette, à votre rythme et surtout gratuitement. Voulez-vous en savoir plus? Rejoignez-nous pour le découvrir.

Les meilleures applications pour entraîner la boxe ou le kickboxing en 2021

Kickboxing Fitness Workout à la maison

Minuterie: ronde de boxe

Fitness Kickboxing Femme

Kickboxing – Fitness et Self Défense

Boxtastic: Entraînement HIIT Bag / Shadow Boxing Home

Kickboxing Trainer – Perdre du poids à la maison

Apprenez le kickboxing et entraînez-vous

Il y a beaucoup de applications pour la formation de kickboxing et de boxe, chacun avec son méthodes et routines Que vous pouvez choisir en fonction de votre besoin ou des objectifs que vous vous êtes fixés.

Cependant, choisir la meilleure application de boxe est compliqué, c’est pourquoi, dans notre sélection, nous collectons les 7 meilleures alternatives que vous pouvez télécharger pour démarrer votre plan de formation maintenant.

Kickboxing Fitness Workout à la maison

Le premier sur notre liste de applications d’entraînement au kickboxing est l’une des meilleures alternatives pour ceux qui veulent faire du sport, Améliorez votre santé, perdre de la graisse et gagner des muscles.

Kickboxing Fitness Workout à la maison a plus que 80 styles différents de kickboxing qui vous aidera à améliorer votre condition physique grâce à une combinaison de différents arts martiaux cela vous fera travailler tous les muscles de votre corps.

Il a différents plans de formation créés par des experts, ainsi qu’un Plan de 28 jours avec difficulté accrue, un plan quotidien pour brûler la graisse du ventre et un plan qui vous aidera tonifier les muscles du dos et des bras.

Minuterie: ronde de boxe

Minuterie: ronde de boxe est l’un des meilleures applications pour la boxe et d’autres sports que vous pouvez télécharger. C’est un outil très utile avec lequel vous pouvez contrôler les intervalles de temps pour l’entraînement de boxe, les arts martiaux mixtes ou tout autre sport.

Alors que c’est un minuterie simple, est très efficace pour ceux qui ont besoin de maximiser l’effort et qui n’ont pas d’entraîneur à proximité, car il définit le nombre de tours, leur durée et les pauses. Il a des notifications sonores et vibrantes pour chaque tour et les 10 dernières secondes de celui-ci.

Ses l’interface est très simple et moderne, avec une grande conception de minuterie qui le rend facile à lire et dispose d’un animation de boxe ce qui le rend plus convivial.

Fitness Kickboxing Femme

C’est l’un des applications d’entraînement de kickboxing plus complètes et spécialisées, puisque, comme son nom l’indique, il est principalement destiné à les femmes qui souhaitent améliorer leur condition physique, confiance et apprenez l’autodéfense grâce à cette discipline.

Cette application comprend un plan de formation qui va du plus basique au plus avancé où vous pouvez suivre un histoire de votre évolution, personnalisez les rappels de formation et bien plus encore.

Comptez avec un entraîneur personnel et une série complète d’instructions détaillées à travers vidéos 3D haute résolution cela vous aidera à atteindre vos objectifs.

Kickboxing – Fitness et Self Défense

Peu importe que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé dans le monde du kickboxing, avec cette application, vous pouvez améliorer votre condition physique, tonifiez vos muscles et profitez d’un routine d’exercices combinant arts martiaux mixtes et rythme cardio rapide.

Bien que ce ne soit pas l’une des applications pour apprendre à se battre, vous pouvez apprendre quelques mouvements d’autodéfense tout en augmentant votre endurance, votre coordination, votre flexibilité et en brûlant des calories dans un formation complète et stimulante.

Comptez avec un programme avec différents niveaux de difficulté développé par des entraîneurs personnels certifiés, à travers routines de 10 à 30 minutes par jour sans avoir besoin d’utiliser aucun équipement de gym, juste avec votre appareil mobile où et quand vous le souhaitez.

Boxtastic: Entraînement HIIT Bag / Shadow Boxing Home

Si vous cherchez une application pour apprendre la boxe, Boxtastic: Entraînement HIIT Bag / Shadow Boxing Home est idéal pour vous. Avec lui, vous pouvez effectuer entraînements de boxe directement dans le sac et a un programme de HIIt adapté à votre niveau et vos besoins.

Avec un entraîneur virtuel, vous pouvez effectuer des combinaisons de coups de la même manière que dans une salle de sport classique. Tu peux améliorer votre condition physique, perdre du poids et améliorer vos compétences grâce à une formation personnalisée adaptée à vos objectifs et besoins.

Merci à leurs différents modes d’entraînement, ce ne sera pas un problème pour se mettre en forme et améliorer votre état de contrôle et mental de la maison. Une des applications de boxe pour Android complètement gratuit.

Kickboxing Trainer – Perdre du poids à la maison

Avec Kickboxing Trainer – Perdre du poids à la maison, vous pouvez profiter d’une application pour train MMA (Arts martiaux mixtes) et le kickboxing au même endroit grâce à un plan d’exercices adapté à tous les niveaux, du débutant au confirmé.

Plus que 60 exercices de kickboxing et de MMA à différents niveaux d’intensité, vous pouvez améliorer votre condition physique, augmentez votre endurance et améliorer votre dextérité rapidement, efficacement et en toute sécurité.

C’est l’un des applications pour apprendre les arts martiaux mixtes plus complets que vous pouvez trouver, puisque combiner des exercices de Jab, Boxing Cross, Boxing Hook et bien d’autres, tous expliqués à travers vidéos 3D de haute qualité.

Apprenez le kickboxing et entraînez-vous

Dans le applications pour apprendre à se battre tu devrais considérer Apprenez le kickboxing et entraînez-vous, puisqu’il s’agit d’un guide de combat très complet qui t’aidera à savoir techniques de kickboxing et améliorez vos compétences de combat.

Grâce à des vidéos de tutoriel, vous pouvez apprendre techniques d’autodéfense pour te protéger avec méthodes de combat et mouvements expliqué étape par étape et en détail.

C’est une alternative recommandée par les experts et les professionnels du monde du fitness ou pour ceux qui veulent des applications pour train kickboxing de la maison et améliorez votre santé en pratiquant un sport.

Avec ces applications pour entraîner la boxe ou le kickboxing à domicile, vous n’avez plus à vous soucier de devoir aller à une salle de sport. Maintenant vous pouvez améliorer votre forme et votre santé s’entraîner dans le confort de votre maison, à votre rythme et quand vous le souhaitez.

