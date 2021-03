Instagram clarifie ce qui arrivera aux likes et s’ils seront affichés ou non

Les likes seront-ils toujours présents dans les publications Instagram ou non? Son principal responsable résout le mystère …

C’est à la fin de 2019 qu’Instagram a commencé à masquer le nombre de likes des publications pour certains utilisateurs. Ce changement, qui a suscité à la fois des plaintes et des compliments, visait à réduire la pression du succès sur le réseau social pour ses utilisateurs, en particulier les plus jeunes.

Cependant, plus d’un an s’est écoulé et la disparition des goûts encore en phase de test, ce qui signifie que certains utilisateurs voient les mentions J’aime dans le fil Instagram et d’autres non. Par conséquent, une question claire se pose face à ce problème: Qu’arrivera-t-il aux likes? Seront-ils affichés ou non sur le réseau social?

Pour faire la lumière sur ce mystère, nous avons Adam Mosseri, le principal responsable d’Instagram, qui a expliqué ce qu’il adviendra de cette fonction si important pour la plate-forme. Nous pouvons vous dire quelque chose de clé: Instagram veut que la décision finale revienne à vous.

Instagram aime ou pas? Tout dépendra de toi

La controverse autour des likes ou « j’aime » Instagram est redevenue un problème d’actualité après la semaine dernière cette information disparu des comptes d’un grand nombre d’utilisateurs par erreur.

Pour expliquer ce qui s’est passé, Adam Mosseri, principal responsable d’Instagram, a partagé une courte vidéo sur Twitter. En plus de préciser que c’était une simple erreur qui a amené plus d’utilisateurs à être ajoutés aux tests d’élimination des likes et que c’est déjà résolu, Mosseri a fait la lumière sur l’avenir de cette fonctionnalité.

Salles en direct et comptes privés comme 😳 Cette semaine, nous avons involontairement lancé des comptes privés comme beaucoup de gens, nos excuses. L’idée est clairement polarisante, nous cherchons donc un moyen de présenter l’idée aux gens qui le souhaitent et non à ceux qui ne le souhaitent pas.#thisweekoninstagram pic.twitter.com/aS0p4tkDfV – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 5 mars 2021

Le responsable du réseau social a de nouveau souligné que l’idée originale des likes privés est d’éliminer la pression que ceux-ci exercent sur certains utilisateurs. Malgré l’intention principale, il a fini par devenir un thème qui polarise les utilisateurs, car il y a à la fois pour et contre cet outil.

Après une année 2020 mouvementée où l’équipe a dû se concentrer sur d’autres projets, Instagram a repris le travail sur la question des likes privés et il semble que son avenir soit clair. Dans les mots de Mosseri, Instagram cherche un moyen de permettre aux utilisateurs eux-mêmes de définir les goûts de vos messages sur privé ou public.

Si vous êtes particulièrement intéressé par le fait que vous seul avez accès au nombre de « je vous aime », vous pouvez le configurer comme ceci si le plan Instagram continue. Si vous ne vous souciez pas que les autres utilisateurs connaissent ces informations, vous pouvez facilement définir les likes comme publics.

Et oui, c’est ainsi que le mystère – pour le moment – des likes Instagram est résolu, avec l’intention d’Instagram que ce soit chaque utilisateur qui puisse décider de les cacher ou non. Cela semble la décision la plus juste, Tu ne penses pas?

