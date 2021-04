La Casa de Papel: les acteurs changent pour une nouvelle version

Netflix a pris de nombreuses grandes décisions, mais s’il y en a une avec laquelle ils ont réussi, c’est avec l’achat des droits de Le braquage d’argent. La série, qui a commencé à être diffusée sur Antena 3, le réseau espagnol dont elle est issue, n’a pas eu de grandes répercussions, mais une fois partagée par la plateforme, elle est devenue un phénomène international.

L’inclusion de Netflix a fait de La Casa de Papel un succès. Photo: (IMDB)



À tel point que, alors que son réalisateur Álex Pina et toute la distribution de Le braquage d’argent continuer à préparer la cinquième et dernière saison, Netflix a annoncé qu’il continuerait à travailler sur cette production. Cependant, ce ne sera pas comme l’attendent les fidèles du professeur et de son groupe.

Cette fois, à revoir Le braquage d’argent, au moins après la première de sa dernière saison, il sera nécessaire d’apprendre le coréen. Est-ce que le géant du streaming a confirmé que, Ils commenceront bientôt à travailler sur un remake de la série pour la Corée du Sud.

Le professeur et son groupe arrivent en Corée de la manière la moins attendue. Photo: (IMDB)



« Comment dit-on vol en coréen? Très bientôt on saura pourquoi c’est le casting de la nouvelle adaptation de La Casa de Papel», Ont-ils écrit à partir du compte officiel de Netflix. Et, avec cette publication, il y avait aussi les images de qui seront les nouveaux protagonistes de cette prochaine version.

Le groupe sera composé de Yoo Ji- Tate (le professeur), Park Hae – Soo (Berlin), Jun Jong – Seo (Tokyo), Lee Won – Jong (Moscou), Kim Ji – Hun (Denver), Jang Yoon – Ju (Nairobi), Park Jung – Woo (rivière), Kim Ji – Hun (Helsinki) et Lee Kyu – Ho (Oslo). À tel point que, avec les personnages confirmés par Netflix, Il est clair que pour le moment, ils ne travailleront que sur la première saison, qui débutera le tournage cette année.

Comment dit-on «vol» en coréen? On le saura très bientôt car c’est le casting de la nouvelle adaptation de La Casa de Papel pic.twitter.com/a1zROeoJsd – CheNetflix (@CheNetflix)

31 mars 2021





De son côté, qui a également voulu parler de cette nouvelle édition de Le braquage d’argent C’était Álex Pina, le véritable créateur de la série et qui n’était pas mécontent. « Les créateurs coréens développent leur propre langue et culture audiovisuelles depuis des années. Ils ont réussi à devenir un repère»Il a dit et a ensuite ajouté: »Le fait que l’action se situe dans la péninsule coréenne me semble un jalon que j’adore« .