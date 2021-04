Elizabeth Hurley va nue pour démystifier les rumeurs de télé-réalité de style Waltons

Bien que Elizabeth Hurley a été en quarantaine avec huit autres personnes dans une maison de campagne anglaise isolée, elle nie maintenant les rumeurs embêtantes selon lesquelles elle tirerait bientôt sur un Waltons émission de télé-réalité de style sur l’expérience. Dans l’espoir de capter l’attention de tout le monde et de mettre fin aux rumeurs, l’actrice de 55 ans a partagé une photo nue tout en réfutant l’hypothèse qu’elle projetait un regard impeccable sur la vie isolée aux côtés de son fils.

« Des histoires d’Abzuuuurd dans notre illustre presse aujourd’hui. Écoutez-les de la bouche du cheval, mon fils @ damianhurley1 et moi ne prévoyons certainement PAS de tourner une ‘émission de télé-réalité à la Walton’ à la maison. Je veux dire !! Quel que soit l » ami ‘. (ou journaliste ennuyé) est, qui divulgue ces bribes de fiction, vous êtes ridicule. «

Elizabeth Hurley a tout mis à nu dans une grange alors qu’elle était assise sur du foin éraflé. L’image a été publiée sur son Instagram personnel dimanche dernier. Véritable femme de la renaissance, ayant été mannequin, star de cinéma et créatrice de maillots de bain bikini, Hurley connaît le moyen idéal de se positionner pour ne pas donner une vue complète en posant pour la caméra. L’image est de bon goût et astucieusement prise. Et un rappel que nous manquons de voir Hurley sur grand écran.

Hurley est apparu pour la dernière fois dans la comédie romantique Puis tu es venue, qui est arrivé l’automne dernier. Elle a également deux autres films déjà actuellement en post-production, et une autre file d’attente pour filmer cette année. Mais pour l’instant, elle fait une pause. Avec sa situation de logement, on pense qu’un journaliste ou un ami de la famille a concocté Les Waltons histoire de réalité sur la base de rien de substantiel.

Lorsque la pandémie s’est propagée pour la première fois à travers le monde, Elizabeth Hurley a confirmé avec Hello! Magazine qu’elle pratiquait le verrouillage du coronavirus avec son fils et sept autres personnes dans la maison de campagne anglaise de l’actrice. À l’époque, lorsque son fils Damian avait 18 ans et qu’une mère veuve nommée Angela faisait partie du cercle restreint, Hurley a mentionné Les Waltons Émission de télévision, en disant ce qui suit.

« Nous nous sentons comme la famille dans la série télévisée des années 70 Les Waltons. Nous sommes neuf. J’ai toute ma famille ici, y compris ma mère, une tante et une amie qui a de graves problèmes respiratoires. Je suis complètement paranoïaque de ne pas pouvoir les protéger, et je n’ai laissé personne quitter la maison en dehors de moi. Je viens de rentrer dans les magasins d’alimentation locaux et je porte un masque et des gants. Je suis terrifié à l’idée de ramener le virus à mes invités vulnérables. «

La façon dont l’actrice a décrit la situation de vie semblait mûre pour une émission de télé-réalité. Le modèle s’était assuré de répartir les chœurs parmi ceux qui restaient à la maison, dans le but de garder tout le monde occupé.

«Nous avons tous des emplois désignés, que je n’ai pas pu résister à mettre sur une feuille Excel à code couleur. Je suis en charge de la planification des repas, des courses alimentaires et de la lessive. Si ce n’était pas le fait que nous sommes terrifiés à l’idée de perdre des êtres chers, nous sommes en fait assez heureux ensemble. La télévision n’est pas autorisée à être allumée avant 18 heures, donc nous ne nous transformons pas en patates de canapé. «

Prenant des pauses intermittentes, Hurley a lancé sa ligne de maillots de bain basée à Londres en 2005. Et elle pose souvent dans ses différentes collections sur les réseaux sociaux. L’actrice sera ensuite vue dans Le joueur de pipeau, une romance d’horreur fantastique. Et elle a aussi la comédie des fêtes Le Père Noël est de retour en route vers la fin de 2022.