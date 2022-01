La bande-annonce de Blacklight donne à Liam Neeson la chance de faire ce qu’il fait le mieux

Liam Neeson est Travis, le « réparateur » qui a hâte de profiter de sa retraite bien méritée pour rattraper le temps perdu avec sa petite-fille, où il avait échoué avec sa fille, dans le nouveau thriller d’action Lumière noire. Briarcliff Entertainment vient de publier la nouvelle bande-annonce montrant que peu importe à quel point vous essayez de sortir de l’entreprise, ils vous ramènent! Notre sérieux Aidan Quinn est dévastateur en tant que collègue devenu méchant. Il affronte une entité éprouvée qui se venge comme l’affaire de personne. A quoi pense-t-il ? N’a-t-il pas vu Pris?

Le synopsis officiel se lit comme suit : « La confiance, l’identité et le danger d’un pouvoir incontrôlé poussent un agent secret au bord du thriller d’action intense du réalisateur Mark Williams Lumière noire. Travis Block (Neeson) vit et se bat dans l’ombre. Un « réparateur » indépendant du gouvernement, Block est un homme dangereux dont les missions ont consisté à extraire des agents de situations de couverture profonde. Lorsque Block découvre qu’un programme obscur appelé Operation Unity frappe des citoyens ordinaires pour des raisons connues uniquement du patron de Block, le chef du FBI Robinson (Quinn), il fait appel à un journaliste (Raver-Lampman), mais son passé et son présent se heurtent lorsque son fille et petite-fille sont menacées. Block doit maintenant sauver les gens qu’il aime et révéler la vérité pour tenter de se racheter. Rien ni personne n’est en sécurité quand des secrets sont cachés Lumière noire. »

Liam Neeson est rejoint par Aidan Quinn, Taylor John Smith, Emmy Raver-Lampman, Zac Lemons et Andrew Shaw dans Lumière noire. Neeson incarnera Travis Block, un agent du gouvernement obscur spécialisé dans l’élimination des agents dont les couvertures ont été exposées. Block découvre une conspiration mortelle dans ses rangs qui atteint les plus hauts échelons du pouvoir. Le film est réalisé par Mark Williams (Voleur honnête avec Liam Neeson, A Definitely or Maybe), et le scénario a été écrit par Nick May.

Suivant Lumière noire, Neeson jouera dans Châtiment aux côtés de Matthew Modine, Embeth Davidtz et Arian Moayed dans le remake du film espagnol de 2015 El Desconocido. Un cadre de banque, alors qu’il conduit ses enfants à l’école, reçoit une alerte à la bombe selon laquelle sa voiture explosera s’ils s’arrêtent et sortent.







Neeson aura deux films pour la première fois en février. Équilibrer le thriller d’action sera sa narration du documentaire IMAX de MacGillivray Freeman FIlms, Irlande. Neeson présentera au public les merveilles de l’Irlande, ses paysages, ses traditions et son histoire, en suivant l’écrivain irlandais Manchán Magan dans sa tentative de raviver la passion des personnes d’héritage irlandais à travers le monde et de les inviter à renouer avec leur héritage.

« Il y a un mouvement en Irlande pour renouer avec notre héritage, pour redécouvrir ce que cela signifie d’être irlandais, et je suis ravi d’aider à apporter la joie et la diversité de tout ce que l’Irlande a à offrir, à la fois l’ancien et le nouveau, à IMAX et des écrans géants dans le monde entier », a déclaré Liam Neeson. « Alors que les téléspectateurs découvrent la grande beauté et l’humanité de l’Irlande sur les plus grands écrans du monde, ils retomberont amoureux. »





Lumière noire sort en salles le 11 février.





