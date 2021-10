La bande-annonce du Tender Bar : Ben Affleck fait équipe avec le réalisateur George Clooney en quête d’Oscar Glory

Amazon Prime Video vient de sortir la bande-annonce officielle du drame de George Clooney, La barre tendre, avec Ben Affleck et Tye Sheridan. Cela rappelle une époque plus simple et déclenche même peu Chasse de bonne volonté souvenirs lorsque vous voyez un jeune homme élevé par un comité de figures paternelles à Long Island, essayant à leur manière d’aider le garçon à devenir un homme et finalement à réaliser ses rêves.

Le synopsis officiel dit : « La barre tendre raconte l’histoire de JR (Tye Sheridan), un garçon sans père qui grandit dans la lueur d’un bar où le barman, son oncle Charlie ( Ben Affleck), est le plus pointu et le plus coloré d’un assortiment de figures paternelles originales et démonstratives. Alors que la mère déterminée du garçon (Lily Rabe) s’efforce d’offrir à son fils des opportunités qui lui sont refusées – et quitte la maison délabrée de son père scandaleux mais qui le soutient à contrecœur (Christopher Lloyd) – JR commence à poursuivre son amour avec courage, sinon toujours avec grâce. et des rêves professionnels – avec un pied constamment placé dans le bar de l’oncle Charlie. La barre tendre est basé sur les mémoires les plus vendues du même. »

La distribution d’ensemble comprend le lauréat d’un Oscar Ben Affleck, Tye Sheridan, Christopher Lloyd et Lily Rabe qui racontent l’histoire de JR Moehringer qui lui a valu le prix Pulitzer. L’adaptation du scénario a été écrite par le lauréat des Oscars William Monahan (Les défunts, Le joueur). Ce sera le quatrième long métrage George Clooney a réalisé qui raconte une histoire vraie, y compris Les Hommes Monuments, Bonne nuit et bonne chance., et les mémoires ironiques de Chuck Barris, Confessions d’un esprit dangereux.

Tye Sheridan a attiré notre attention pour la première fois en tant que jeune garçon dans Boue, avec Matthew McConaughey. Depuis, son étoile monte en puissance. Il a reçu les éloges des critiques pour son tour dans L’expérience de la prison de Stanford. Il peut actuellement être vu dans le nouveau thriller de Paul Schrader Le compteur de cartes face à Oscar Isaac.

Nous savons tous ce que Ben Affleck a fait ces jours-ci. Nous attendons tous avec impatience de voir son tour en tant que Batman dans Le flash. Ben Affleck semble également heureux de revoir le rôle et de rentrer dans son costume Batfleck. « [The Flash] était une très bonne façon de revoir cela car l’expérience précédente avait été difficile », a déclaré Affleck à Variety. « C’était vraiment charmant. Vraiment amusant… J’ai passé un bon moment… J’adore Ezra et j’ai eu la chance de voir Jason [Momoa], qui est là-bas pour faire [Aquaman and the Lost Kingdom].' »

Vous pouvez également le voir actuellement associé à son copain oscarisé Matt Damon dans le drame historique épique et stimulant qui se déroule au milieu de la guerre de Cent Ans qui explore le pouvoir omniprésent des hommes, la fragilité de la justice et la force et le courage d’une femme prête à se tenir seule au service de la vérité. Le dernier duel sort en salles le 15 octobre. La barre tendre arrive dans les salles américaines le 17 décembre et Amazon Prime Video le 17 janvier.

