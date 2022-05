Trouver du minerai d’argent et fabriquer des lingots d’argent foncé dans V Rising – Où trouver de l’argent

Ici vous lisez facilement Trucs et astucesdans qui tu es V en hausse vous aider à atteindre votre destination rapidement. Avec cette solution, vous apprendrez tout sur le sujet Argent (Argent) – un matériau qui joue un grand rôle dans le gameplay ultérieur et dont on ne se lasse pas.

Dans « V Rising » c’est un vrai fardeau avec certains matériaux pour générer un nombre suffisant de pièces. Et l’argent est certainement l’un de ces matériaux de construction. Mais que fait réellement l’argent ? Pourquoi ai-je besoin d’argent et où puis-je trouver le minerai d’argent correspondant ? Vous pouvez lire toutes les réponses ici.

V Rising : argent, minerai d’argent et lingot d’argent foncé

L’argent est une chose dans V Rising. Car avec un camion rempli d’argent en poche, il n’est pas forcément facile pour un vampire de retourner dans son doux foyer.

Selon la légende, les vampires sont au moins vulnérables à l’argent. Les humains peuvent tuer des vampires avec de l’argent, donc vous pouvez transport d’argent faut absolument faire attention. Parce que tu prends dommages continussi vous transportez de l’argent.

Attention donc au montant : S’il y en a trop, vous subirez trop de dégâts. Alors ne soyez pas gourmand !

Conseil d’initié contre les dégâts d’argent

Si nous voulons minimiser les dommages à l’argent provenant du minerai d’argent, nous pouvons transformer en ours. Pour cela nous devons d’abord Ours sauvages (Ours féroce) A vaincu Farbane Woods dans la fosse aux ours à l’est.

Vous ne subissez pas de dégâts d’argent sous forme d’ours ! Et la beauté est que cette forme est la tienne Régénération augmentée.

D’autre part, vous devriez être allumé pendant l’agriculture potions ensemble qui réduit vos dégâts d’argent ou les vôtres Foulard développer, ce qui apporte une résistance aux dégâts d’argent.

Où puis-je trouver du minerai d’argent ?

Dans V Rising, il y a un endroit très spécifique qui cache le minerai d’argent très recherché. Cet endroit s’appelle le Mine d’argent sacrée et est plus que bien gardé.

La mine d’argent provient notamment du Église des Lumières (Église de Luminance) et cela signifie des ennuis. Alors lève-toi Gardiens et guerriers sacrés qui défendent la mine d’argent de leur vie.

Si vous avez atteint un niveau d’armure adéquat d’environ 50 à 60, vous pouvez essayer. la ennemis voici tout sur niveau 60.

Le chemin vers la mine d’argent est assez facile en soi. Roule tout dedans nord de la carte du monde dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à ce que vous tombiez sur un pont qui mène à un biome d’automne conduit – le Collines Silverlight. Ensuite, vous continuez à rouler sur le chemin et à un moment donné, tournez vers le nord. Ensuite, vous vous dirigez directement vers la mine d’argent.

C’est là que vous pouvez trouver la mine d’argent dans V Rising. © Stunlock Studios/45secondes.fr

Pourquoi avons-nous besoin d’argent?

Avec le minerai d’argent, vous pouvez pratiquement tout produire avec Lingot d’argent foncé (Lingots d’argent foncé) est produit.

Cependant, pour produire un lingot d’argent foncé, vous avez besoin de beaucoup de minerai d’argent.

20x Minerai d’argent (Minerai d’argent)

1x Pierre du Fléau

Et bien sûr il faut commencer à chercher la recette qui vous permettra de faire Lingot d’argent foncé permis. C’est ce que cache le porteur de sang V Octavia le capitaine militaire (Octavia le capitaine de la milice). Visitez l’autel du sang et respirez l’odeur. Octavia se trouve au nord-est de Dunley Farmlands, dans le Bastion de Dunley. Il n’est pas difficile à trouver.

© Stunlock Studios/45secondes.fr

Qu’apporte Dark Silver Bullion ?

À terme, ces barres spéciales vous permettront de fabriquer des armes qui en ont besoin. Ceux-ci relèvent de ce Arbalète, hache, faux, Meeser, la masse, la lance et l’épée en argent foncé. Vous pouvez également utiliser un argent foncé Clé du château d’or produire.

De plus, le matériau peut être utilisé Armure royale d’Aubépine métier, qui élève votre niveau correctement. Fonce!

Au fait, vous pouvez trouver des pierres du fléau à Évêques squelettes ou alors Épouvantails. Pour plus de sécurité, nous avons inclus une carte pour vous ici qui montre l’emplacement des pierres du fléau.

© Stunlock Studios/45secondes.fr

Comme alternative, vous pouvez Incidemment, vous pouvez également fabriquer vous-même la pierre du fléau. Les ingrédients suivants sont nécessaires pour fabriquer avec succès Scourgestone :

4x Poussière funéraire

4x verre

1x pierre à aiguiser

Si tu fais plancher de forge droit utilisé, le nombre de matériaux d’artisanat est réduit de 1x. Ensuite, vous n’avez besoin que de verre 3x, par exemple.