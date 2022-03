Cielo Grande : les Monzo Twins ont raconté comment c’était de rejoindre cette production Netflix

Les séries jeunesse ont fait leur place au catalogue de Netflix et ce ne sont plus seulement des productions d’Amérique du Nord. Des pays comme l’Espagne avec Elite et l’Argentine, avec son récent lancement, grand ciel, ont également apporté leur contribution. Les histoires consacrées à une aussi belle étape que le passage de l’adolescence à la jeunesse, où l’on commence à décrypter ce que l’on veut être et faire, et comment on va y faire face, ne tardent pas à trouver leur public.

Dans le cas de grand cielpour le public argentin, il y avait un quota supplémentaire: cela ressemblait à nouveau à ces productions vues à l’écran de Telefe et Canal 13comme les cas de Presque des anges ou, en remontant encore plus loin dans le temps, Chiquititas. La production a un total de 11 épisodes qui façonnent la première saison, mais ne vous inquiétez pas, car si vous les avez déjà vus, vous devez savoir qu’il y en a un deuxième en route, qui a été confirmé avant la première de les séries.

Les protagonistes de grand ciel ils sont Pilar Pascual, Giulia Guerrini, Guido Messina, Luan Brum, Abril Di Yorio, Thaís Rippel, Víctor Varona et les jumeaux Monzo, Juan et Fer. Dans une interview avec spoilers, les jumeaux Monzo (comment s’appellent-ils Jean et Fer) a raconté comment c’était de rejoindre cette production et combien leur a coûté le changement de géographie, puisqu’ils ont quitté l’Espagne et ont commencé à tourner dans le Delta del Tigre, en Argentine.

Comment avez-vous été reçu en Argentine ?

les garçons de grand ciel et aussi avec les gars de la production qui se sont super bien comportés avec nous et la vérité est que nous sommes super heureux et super excités à propos de tout. Nous vivons un rêve.

Comment sont-ils entrés dans la série ?

Nous avions 16 ans et vivions seuls à Madrid, faisant du contenu pour Youtube Et demais. Nous avons été contactés par un gars, qui est aujourd’hui notre représentant, Federico Casagrande il s’appelle et ben il nous a parlé d’un casting et on ne savait pas à quoi ça servait Netflix ni la série, nous ne savions rien. On a fait le casting, on s’est rencontrés et c’est comme ça, super vite.

Comment les influenceurs de Cielo Grande se sont-ils préparés à jouer leurs personnages ?

C’était vraiment relativement facile, parce qu’on jouait nous-mêmes, les jumeaux monzo, mais évidemment c’était comme 70% d’entre nous. Il y avait aussi d’autres choses comme la romance, et nous ne sommes pas comme ça, par exemple. La vérité est que comme une expérience de nous faire, super bon.

Comment s’est passé le tournage dans le Delta du Tigre ?

À El Tigre là-bas dans le Delta, nous étions un mois et demi à vivre tout le casting, à vivre tout ensemble et la vérité est que nous avons créé un lien très fort, très puissant. On ne s’est pas fait d’amis… En fait, on s’est fait des frères. On était toujours ensemble et on faisait un feu de joie, on était tous ensemble, comme dans la série, on jouait de la guitare, on faisait du kayak, c’était pareil. L’expérience a été incroyable, nous le recommandons à tout le monde.

Que pouvez-vous anticiper pour la prochaine saison ?

La seule chose qu’on peut dire sur la deuxième saison, c’est que tout change radicalement et qu’il y aura une tournée, il y a beaucoup de surprises et de nouveaux personnages. Impressionnant. Je pense qu’il te plaira plus que le premier

Depuis combien de temps les Monzo Twins sont-ils en ligne ?

En tant que natifs du numérique, les jumeaux Monzo Ils ont grandi avec un téléphone portable dans les mains et se sont débrouillés comme un poisson dans l’eau lorsqu’ils ont été appelés à jouer deux influenceurs. « Nous sommes avec le premier mobile depuis longtemps, depuis que nous avions 12 ou 13 ans, plus ou moins. Nous avons commencé avec les TikToks, les comédies musicales, les photos, et la vérité est que nous l’emportons avec nous pour être sur les réseaux . C’est normal, en fait. Comme la technologie est là-haut, tout le monde l’utilise »ont-ils assuré.

