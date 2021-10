L’iPhone 13 Pro Max bat clairement le Galaxy S21 dans le test de la batterie

Lors de l’introduction des modèles iPhone 13, Apple a souligné que les nouveaux modèles offrent la plus longue durée de vie de la batterie de toute la série iPhone à ce jour. Un site Web technologique a maintenant envoyé l’iPhone 13 Pro Max contre le Samsung Galaxy S21 Ultra dans le test d’exécution, que l’iPhone gagne clairement.

PhoneBuff, connu pour ses tests de batterie, a publié une nouvelle vidéo. Là, les deux meilleurs modèles de smartphones d’Apple et de Samsung, l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra, s’affrontent dans un duel direct de la durée de vie de la batterie.

Mêmes conditions de test avec de petites différences matérielles

Étant donné que les smartphones sont les modèles haut de gamme actuels de Samsung et d’Apple, la comparaison est parfaitement logique. Les deux smartphones ont également un équipement matériel quelque peu comparable – avec de petites différences.

Le Galaxy S21 Ultra a une capacité supérieure avec une batterie de 5 000 mAh, la batterie de l’iPhone 13 Pro Max n’a que 4 352 mAh. D’autre part, l’écran de 6,7 pouces de l’iPhone est presque 0,1 pouce plus petit que le S21 Ultra, et la résolution d’écran de 2 778 x 1 284 pixels est légèrement inférieure à celle du smartphone Samsung avec 3 200 x 1 440 pixels. Il existe bien sûr également des différences dans les processeurs et le système d’exploitation.

Dans l’ensemble, cependant, ce sont des appareils comparables. Pour s’assurer que le test d’autonomie de la batterie se déroule correctement, les deux smartphones exécutent le même programme de test. Cela consiste en l’utilisation de différentes applications, qui sont toujours ouvertes et exécutées par un bras robotique en même temps.

L’iPhone 13 Pro Max fonctionne 2,5 heures de plus que le S21 Ultra

Même au début du test, il est devenu évident que l’iPhone 13 Pro Max utilise apparemment sa batterie plus efficacement que le Galaxy S21 Ultra. Alors que les deux smartphones sont encore relativement les mêmes pour passer des appels et écrire des SMS et des e-mails, le Galaxy S21 Ultra consomme beaucoup plus d’énergie que l’iPhone 13 Pro Max lors de la navigation sur le Web. batterie.

En fin de compte, le Galaxy S21 Ultra doit admettre sa défaite lors de l’utilisation de Snapchat – la batterie est vide. L’iPhone 13 Pro Max exécute le programme, cependant, 2,5 heures de plus. Malgré une batterie d’une capacité moindre, l’iPhone a pu remporter le duel.