The Last of Us (série) : Dans quelle ville se déroule The Last of Us ?

Au début de la nouvelle série très attendue de HBO Le dernier d’entre nousqui sortira dans ce pays en même temps que la première américaine sur 16 janvier au Ciel WOW seront lancés, regardons les différents Paramètres et emplacements des jeux celui qui a du succès Série de jeux par Naughty Dog et ce que nous dans le Adaptation en série à attendre de HBO.

Vous visitez ces villes dans The Last of Us Part I

L’action de « The Last of Us » se déroule dans le États-Unis post-apocalyptiques, où il y a 20 ans une infection causée par un champignon a tué une grande partie de l’humanité. le infection fongique affecte le cerveau de ses victimes et les transforme mutants agressifs (surnommé le Runner, Stalker, Clicker et Bloater) alors que leurs corps se désintègrent progressivement.

© Sony Interactive Entertainment

En ce qui concerne la situation initiale de l’histoire, on la retrouve également dans la série HBO. L’histoire elle-même commence par un prologue Comté de Travis, Texasoù nous rencontrons Joel, qui perd sa fille de 12 ans Sarah dans l’épidémie de l’infection et est envoyé dans la zone de quarantaine de Boston sournois. Ici, il rencontre le chef des Lucioles, qui lui demande de faire passer Ellie, 14 ans, hors de la zone de quarantaine et dans une cachette des Lucioles.

Le voyage de Joel et Ellie à travers les États-Unis mène les deux Lincoln, Pittsburghau frère de Joël Comté de Jackson et enfin après Salt Lake City, l’endroit où se cache le laboratoire des Lucioles. Le jeu principal se termine à l’arrivée à Jackson, Wyoming, où le frère de Joel vit dans une communauté relativement sûre.

© HBO

The Last of Us Part II : De Jackson à Seattle

La suite tant attendue de The Last of Us propose un monde beaucoup plus vaste et plus ouvert que son prédécesseur. Il se déroule quelques années après le premier match Jackson, Wyoming un. Ellie est maintenant une jeune femme et a trouvé refuge auprès de son mentor paternel, Joel. Après un terrible incident qui bouleverse la vie paisible d’Ellie d’un seul coup, elle se lance dans le pénible voyage à 1 400 km au nord-ouest Seattle.

© SIE/Chien Méchant

À quels endroits peut-on s’attendre dans la série TLOU ?

Dans la série HBO commence l’histoire aussi comme dans le premier jeu dans un Zone de quarantaine de la ville de Boston, où Joel rencontre et prend soin de la jeune Ellie. Cependant, les scènes de la série n’ont pas été tournées à Boston même, mais principalement au Canada Calgary, Alberta.

C’est là qu’une grande partie du tournage a eu lieu, y compris dans le magnifique décor du parc national des Lacs-Waterton (pour les scènes de Colorado) ainsi qu’à Canmore, en Alberta, qui est le théâtre de Jackson, Wyoming a été modélisé à partir des jeux.

Autres lieux importants des jeux comme celui-ci Hôpital Sainte-Marie peuvent également être trouvés dans la série TLOU. Pour compléter les scènes Pittsburgh pour tourner pour la série TLOU, toute l’équipe de tournage a déménagé à Kansas City, Missouri.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube