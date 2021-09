6 films qui sont sur YouTube et que vous pouvez voir complets

Malgré le grand nombre de plateformes disponibles à la location, telles que HBO Max, Amazon Prime Vidéo, Disney+ et sa sortie récente Étoile +, ou Netflix, certains titres sont conservés en dehors d’eux. Combien de fois avez-vous cherché un film dans les services que vous avez engagés sans fortune. Heureusement, certaines de ces histoires peuvent être trouvées dans Youtube, gratuitement.

6 – Dynamite Napoléon







S’il existe des comédies cultes, l’une d’entre elles est Dynamite Napoléon. Protagonisée par Jon Heder, se concentre sur la vie d’un lycéen excentrique et son amitié avec Pierre, son nouveau venu du Mexique. Il n’y a pas qu’une seule façon d’être cool et ce film le prouve, aussi bien avec les petits, comme Napoléon, qu’avec les adultes, comme avec les grands. riche oncle.

5 – L’aura







L’aura, le dernier film réalisé par l’Argentin Fabien Bielinsky (neuf reines) raconte l’histoire de Esteban (Ricardo Darin), un taxidermiste qui fantasme sur le vol parfait. Bien sûr, tout reste dans votre tête jusqu’au jour où l’opportunité idéale se présente. Le détail non des moindres est qu’il s’agit d’un personnage qui souffre de crises d’épilepsie.

4 – Logan







Logan, le film avec lequel Hugh Jackman et Patrick Stewart établi le record pendant des années consécutives dans le rôle d’un super-héros, c’était aussi l’adieu pour les deux. Nominé pour oscar pour son livret, le film de James mangold se concentre sur les derniers jours de Carcajou et qui semble être une fille qui a un lien plus que spécial avec lui : X-23 (Daphné enthousiaste).

3 – Le cinquième élément







Le film de Luc Besson se déroule dans un avenir très lointain, l’année 2259, où la planète Terre est menacée de destruction. Il n’y a qu’une seule arme capable de sauver la planète et pour pouvoir l’atteindre la clé est dans la jeune femme Leeloo (mile Jovovich). Avec un casting dirigé par Bruce Willis et Gary Oldman, l’une des productions que les amateurs de science-fiction ne peuvent s’empêcher de voir.

2 – Mon pauvre petit ange 2







Il est difficile de définir lequel des deux films de Mon pauvre petit ange qui a joué Macaulay Culkin c’est mieux. Le premier a l’idée mais le second couvre tout New York et donne un excellent cadre à l’histoire de Kévin, qui cette fois n’a pas été oublié à la maison mais s’est trompé de vol et s’est retrouvé dans la Grosse Pomme où se trouvaient également ses ennemis jurés : Marv et Harry.

1 – Venin







Quelques jours avant la suite de Venin avec Tom Hardy et dirigé par Andy Serkis, les amoureux de cette histoire peuvent en profiter gratuitement grâce à Youtube. Eddie Brock C’est un journaliste prestigieux qui finit par être ignoré pour avoir joué avec un homme d’affaires puissant. La possibilité d’effacer votre nom vous mènera aux laboratoires de Fondation pour la vie où il croisera son chemin avec le symbiote Venin.