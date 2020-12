Comment gagner de l’argent à Yakuza: comme un dragon

Dans Yakuza comme un dragon, vous aurez besoin de beaucoup d’argent pour acheter certains des éléments les plus finis qui peuvent coûter environ 500k. Heureusement, il existe quelques façons décentes de récolter de l’argent dans ce fantastique RPG, et dans ce guide, nous vous montrerons tous.

Comment cultiver du yen à Yakuza: comme un dragon

Ce qui suit est une liste complète de toutes les meilleures façons de cultiver de l’argent ou du yen en Yakuza comme un dragon. Cependant, avant de commencer, il convient de noter que certaines méthodes vous obligeront à jouer un peu dans le jeu avant de pouvoir les déverrouiller. Pour cette raison, si vous êtes un joueur semi-nouveau dans le jeu, nous vous recommandons d’effectuer les méthodes 1 à 4 jusqu’à ce que vous débloquiez le reste vers le chapitre cinq.

Batailles, batailles et encore plus de batailles

Après avoir débloqué la classe de héros au début du chapitre 4, vous pouvez alors commencer à cultiver de manière fiable les différentes rencontres ennemies pour un peu d’argent de départ décent. Courez et vous les trouverez, facile! En passant, plus vous montez de niveau, plus les ennemis deviennent forts, ce qui leur permet de perdre plus d’argent et de mieux récupérer.

La chasse au trésor est votre meilleur ami.

Vous débloquerez la chasse au trésor autour du chapitre 3, et tout ce que cela implique, c’est que vous montiez dans les prochains objets comme les distributeurs automatiques et que vous frappiez « R » pour vérifier le butin. ce qui en fait un moyen facile de gagner de l’argent dans le jeu.

Vendez des trucs au prêteur sur gages local.

Afin de faire cette prochaine méthode d’agriculture, vous devez d’abord déverrouiller le prêteur sur gages. Si vous ne l’avez pas déverrouillé, ne vous inquiétez pas, continuez à progresser dans le chapitre quatre et vous pouvez le déverrouiller grâce à une quête secondaire qui peut être obtenue à l’emplacement suivant ci-dessus dans la rue Misaki. Une fois le prêteur sur gages déverrouillé, vous pouvez vendre certains des objets dont vous n’avez pas besoin pour de l’argent facilement.

Collectez les canettes comme un véritable Hobo

La méthode suivante est via Kan-san peut collecter un mini-jeu. Dans l’ensemble, c’est un autre moyen facile de gagner de l’argent Yakuza comme un dragon, mais pas un bon car il vous oblige à obtenir 7500 points gagnés du mini-jeu pour convertir pour seulement 500 yens. Cela dit, nous ne recommandons pas d’utiliser des points pour l’argent mais plutôt pour les articles que Kan-san vend.

Débloquer et exploiter des quêtes de héros à temps partiel

Part-Time Hero est un autre mini-jeu et une série de quêtes que vous pourrez débloquer plus tard dans le jeu au début du chapitre 5; c’est aussi l’un des meilleurs moyens de gagner de l’argent avec Yakuza Like A Dragon. La raison en est que vous n’avez qu’à chercher des quêtes avec des récompenses de plusieurs milliers de yens.

Trouvez toutes les dix statues Kappa pour une grande récompense

Dans le chapitre cinq, vous obtiendrez une quête de héros à temps partiel qui vous obligera à prendre des photos des dix statues kappa du jeu. Une fois terminé, vous gagnerez plus de 2 millions de yens, ce qui n’est pas mal étant donné que vous ne faites que prendre des photos.

Pokémon, mais vous chassez des chats

Une autre quête de héros à temps partiel rentable est celle que vous obtiendrez au chapitre cinq, où vous devrez trouver dix chats pour 2 millions de yens, comme avec la quête de la statue de Kappa. Encore une fois, ce n’est pas une mauvaise façon de passer votre temps pour de l’argent facile.

Devenez un homme d’affaires et gagnez des millions.

Vers la fin du chapitre cinq, vous débloquerez sans doute la meilleure méthode de production d’argent de tout le jeu, le mini-jeu de gestion d’entreprise. Une fois débloqué, et si cela est bien fait, vous pourriez gagner plus d’argent que vous ne pouvez même en dépenser dans le jeu avec ce mini-jeu.

Débloquez l’arène et combattez pour le butin

L’arène est une méthode d’agriculture très ludique mais qui vaut bien l’attente jusqu’au chapitre 12. Parce que si vous dépensez 3 millions de yens, vous pouvez la débloquer pour cultiver des vagues d’ennemis à travers plusieurs niveaux pour un excellent butin et équipement et encore plus d’argent.

