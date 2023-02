Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54 : filtré les prix en Europe du nouveau milieu de gamme Samsung

Le prix du modèle de base du Samsung Galaxy A34 5G augmentera de 40 euros par rapport à son prédécesseur et le Galaxy A54 5G fera de même, augmentant son coût de 60 euros.

Le design complet du futur Samsung Galaxy A54 5G en coloris bleu

rejoindre la conversation

Une fois que Samsung s’est déjà présenté en société sa nouvelle gamme de flagships non pliables pour ce 2023le Galaxy S23, la firme coréenne concentre ses efforts sur la finalisation des détails pour le lancement des nouveaux terminaux franchisés de la famille Galaxy Acertains Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G qui se passeront du capteur de profondeur de leurs appareils photo.

Eh bien, après avoir révélé à la fois le design et les principales caractéristiques de ces deux téléphones, une nouvelle fuite vient de se révéler les prix allégués en Europe des Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G Et, attention spoiler, ils seront plus chers que leurs prédécesseurs.

Ce seront les prix des Samsung Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G en Europe

Comme nous l’a confirmé Android Authority, le célèbre leaker Sudhanshu Ambhore a partagé via les médias Appuals les prix probables en Europe des nouveaux fleurons milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

Ainsi, selon cette fuite, la version de base du Samsung Galaxy A34 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne sera au prix de entre 410 euros et 430 euros et la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne coûtera entre 470 euros et 490 euros.

De son côté, le Samsung Galaxy A54 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire aura un prix qui fluctuera entre 530 euros et 550 euros et la version la plus complète, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, sera mise en vente pour un coût qui sera d’environ entre 590 et 610 euros.

Les nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung seront plus chers que leurs prédécesseurs, car les modèles de base du Samsung Galaxy A33 et du Galaxy A53 arrivent sur le marché européen avec des prix de 370 euros et 450 euros, respectivementce qui signifie que le Galaxy A34 5G va augmenter son prix à 40 euros et le Galaxy A54 5G fera de même, augmentant son coût dans 80 euros de plus.

rejoindre la conversation

Jouer sur YouTube

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?