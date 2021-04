La bande-annonce de «  Star Trek: Discovery  » pour la saison 4 sonne comme toutes les autres saisons

La première bande-annonce de la quatrième saison de « Star Trek: Découverte » est là!

La star de la série Sonequa Martin-Green a dévoilé un premier aperçu de la quatrième saison de « Star Trek: Discovery » à la suite du panel « Women In Motion » lors du global virtuel Journée du premier contact Star Trek célébration par le service de streaming Paramount + . Il a également été annoncé que la deuxième saison de « Discovery » sera première cette année, bien qu’une date ou un nombre d’épisodes plus précis n’ait pas été donné.

Le teaser n’est pas très long, mais il ressemble au visage courageux de l’équipage de l’USS Discovery NCC-1031-A … euh, une autre anomalie menaçant la galaxie, mais au lieu de brûler spontanément du dilithium, c’est un champ de gravité géant. Qui sait, peut-être qu’ils sont tous prisonniers à l’intérieur Le subconscient de Su’Kal.

« Nous vivons tous dans l’incertitude, même pour un équipage aussi familier que celui-ci. Le stress fait des ravages. Mais nous ne sommes pas seuls. Aucun de nous ne l’est », Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) dit sur un montage de débris et de visages très sérieux.

Ensuite, nous entendons la voix de Paul Stamets (Anthony Rapp) expliquant qu’une anomalie gravitationnelle est de cinq années-lumière. (C’est presque deux fois le diamètre du Système solaire.)

« Où va-t-il ensuite? » demande un amiral inquiet Charles Vance (Oded Fehr). «Cela pourrait aller n’importe où», répond Sylvia Tilly (Mary Wiseman), une enseigne tout aussi préoccupée. « Et nous n’avons peut-être aucun avertissement du tout », ajoute-t-elle.

« Fédération ou non-fédération, cette anomalie nous menace également », déclare une femme cardassienne, ajoutant sa propre anxiété à la montée rapide des niveaux d’alerte.

«Quoi qu’il en soit, nous le découvrirons ensemble», ronronne la voix apaisante du Dr Hugh Culber (Wilson Cruz). Président T’Rina de Ni’var (Tara Rosling) confirme sa coopération.

Les tuniques mal ajustées que nous avons vues à la fin de la troisième saison ont été remplacées par des uniformes un peu moins peu flatteurs. (Crédit d’image: Paramount +)

La musique monte à un crescendo et nous voyons un montage d’explosions et de visages familiers, y compris tout l’équipage de pont, Book (David Ajala), Grudge (yay) et même Saru (Doug Jones).

Du côté positif, les uniformes ont été considérablement améliorés par rapport à ces tuniques peu flatteuses et mal ajustées que nous avons vues. à la fin de la dernière saison. Comme nous rapportions il y a un mois, nous savions qu’ils étaient changés pour cette nouvelle quatrième saison. Et ils semblent être revenus aux couleurs de division utilisées dans les spectacles du 24ème siècle, « The Next Generation », « Voyager » et « Deep Space Nine ».

Les fans du monde entier pourront retransmettre en direct les panneaux du premier contact gratuitement sur StarTrek.com/FirstContact . Les panneaux seront également disponibles en streaming gratuitement aux États-Unis sur PlutoTV et le Paramount + Twitch page. Après leur première diffusion, les panels seront disponibles à la demande sur la chaîne YouTube Paramount + et sur Paramount +.

