« J’ai touché le fond »: Rafael Amaya, l’acteur de « Le Seigneur des Cieux » après ses addictions

Après trois ans passés à rester à l’écart des projecteurs et du public, Rafael Amaya il récupère lentement sa vie. Comme vous vous en souvenez, début décembre 2020, l’acteur mexicain a surpris tout le monde en annonçant qu’il était en cure de désintoxication depuis quelques mois à cause de ses addictions à l’alcool et aux drogues. Après le combat qu’il a commencé, il est aujourd’hui avec sa famille et analyse comment il est entré dans ce trou noir de destruction.

PLUS D’INFORMATIONS: L’incroyable évolution de Rafael Amaya à travers « Le Seigneur des Cieux »

Et même si apparemment tout allait bien, une vidéo, d’il y a quelques semaines, montrait le protagoniste de « Le Seigneur des Cieux » altéré, selon la publication du magazine TVNotas, l’acteur avait des illusions de persécution après avoir subi une rechute, situation qui a déclenché des alarmes dans le monde du divertissement.

Pour dissiper ce doute et d’autres, Amaya lui-même, 44 ans, a participé à une émission en direct de son grand ami le chanteur Roberto Tapia, où il a répondu aux questions de ses followers, racontant comment son processus était de surmonter ses addictions et ses excès.

En février de cette année, l’acteur a mis en ligne cette publication sur ses réseaux sociaux. (Photo: Rafael Amaya / Instagram)

QU’A-T-IL DIT AU SUJET DU CLIP O EST SUUESTEMENT «ALTERED»?

Qui a donné vie à Aurelio Casillas a nié qu’il était «désorienté» et a assuré qu’ils ne devraient pas toujours être emportés par ce que disent des tiers, mais s’adresser directement à lui pour connaître la vérité.

«Ce sont de purs potins, de pure mitote, ils ne créent rien. Tant de choses qui ont été dites sur moi, que la vidéo, que ceci, que l’autre. Me voilà et ce que tu vois n’est pas jugé, me voilà à 100% avec toi et très reconnaissant envers Dieu, ma famille, mes amis et mes fans surtout qui n’ont pas perdu la foi, et des excuses pour ne pas avoir été tout ce temps à la recherche dehors pour toi « , a-t-il assuré.

PLUS D’INFORMATIONS: «J’ai pu le surmonter et continuer», Angélica Celaya à la fin de ses fiançailles avec Rafael Amaya

Rafael Amaya comme Aurelio Casillas dans la saison 4 de « Le Seigneur des Cieux ». (Photo: Telemundo)

QUE PARLE-T-ON DE VOS ADDICTIONS?

Lors d’une conversation avec ses fans, l’un d’eux a osé consulter comment il gérait ses addictions. «J’ai touché le fond. Oui, ce n’est plus possible. Je ne sais pas comment je vis en ce moment, je sens la chaleur du soleil. Je me sens très heureux, je suis complètement sobre et je fais beaucoup d’exercice », a-t-il déclaré.

«Tout au long de ce processus, j’ai appris beaucoup de choses: me rapprocher de ma famille, me rapprocher de Dieu, me rapprocher des gens qui m’aiment vraiment avant de sortir dans ‘Le Seigneur des Cieux’, revenir à mon enfant intérieur, pour l’entendre. J’ai été emporté par beaucoup de choses et j’ai appris; c’est ça la vie, apprendre et je vais continuer à apprendre « , a-t-il indiqué.

L’acteur actuellement. (Photo: Rafael Amaya / Instagram)

AUTRES PROJETS

Amaya en a profité pour annoncer la tournée qu’il fera avec Tapia aux Etats-Unis, afin de se rapprocher des fans, qui ont toujours cru en lui.

Il a même dit qu’il restait en contact avec les producteurs de la série narco, bien qu’il n’ait pas dit s’il y avait une possibilité qu’il revienne.