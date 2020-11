Sheck Wes est éligible pour le repêchage de la NBA 2020

Sheck Wes révèle qu’il est officiellement éligible pour être repêché en NBA, réfléchissant à son parcours dans un post Instagram de célébration.

Bien que beaucoup aient appris à connaître Sheck Wes grâce à son single « Mo Bamba », un banger qui l’a catapulté à la célébrité pendant une brève période, le Mudboy le rappeur a nourri ses aspirations dans un domaine complètement différent. Ayant précédemment exprimé le désir de jouer en NBA, une fin naturelle de la carrière de basket-ball universitaire qu’il aimait autrefois, Sheck Wes a officiellement franchi la prochaine étape pour faire de son rêve une réalité. FilmMagic / FilmMagic / Getty Images Le rappeur s’est récemment rendu sur Instagram pour annoncer qu’il était officiellement éligible pour le repêchage de la NBA 2020, réfléchissant à son parcours dans un article complet et humble. « Merde … c’est vraiment réel, The 2020 NBA DRAFT », écrit-il, à côté d’un diaporama de lui en train de travailler sur le terrain. « Toute ma vie, j’ai toujours voulu suivre ma passion pour la musique et le basket-ball. Jouer au basket-ball et aller jouer pro dans le @nba est quelque chose que j’ai toujours recherché. Ce soir, ce rêve devient réalité! » « Je tiens à remercier @nba pour leur travail acharné avec la croissance du jeu et toutes les équipes qui m’ont donné l’occasion de m’entraîner et de parler avec eux », continue-t-il, sans préciser de quelles équipes il s’agissait. « Je tiens aussi à remercier mon équipe et mes fans d’être toujours là! REGARDEZ LE PROJET NBA 2020 ce soir !!!! » Compte tenu du pivot de carrière potentiellement monumental qui se produirait si Sheck était effectivement repêché, de nombreux fans ont été stupéfaits par la révélation. Pour le moment, un seul autre rappeur a joué dans la NBA – ce serait Percy « Master P » Miller, qui a joué des matchs de pré-saison pour les Charlotte Hornets et les Toronto Raptors en 1998 et 1999 respectivement. Alors que le repêchage de la NBA 2020 devrait transpirer ce soir, gardez un œil ouvert pour voir si Sheck Wes, de son vrai nom Khadimou Rassoul Cheikh Fall, se retrouve à faire la coupe. Selon ses statistiques énumérées, il affiche une taille de 6’2 « , un poids de 190, une portée de 7’0 » et la capacité de soutenir ses paroles pendant une durée impressionnante.