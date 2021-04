Deep Nostalgia AI anime désormais de vieilles photos pour que les gens puissent danser, s’embrasser, faire un clin d’œil, soupirer et plus encore

Il y a un mois, Deep Nostalgia de MyHeritage est devenu un phénomène Internet pour les vidéos impressionnantes qu’il proposait lors de l’animation de vieilles photographies. L’outil a maintenant évolué et ce qui était autrefois de simples vidéos posant pour la caméra sont maintenant vidéos avec clins d’œil, bisous, danses et plus d’animations.





Selon MyHeritage, au cours de ces premières semaines d’utilisation, l’intelligence artificielle Deep Nostalgia a animé plus de 72 millions de photos. Maintenant, la société a décidé d’augmenter et de doubler le nombre d’animations qui peuvent être choisies pour la photographie que nous animons. Les dix premières animations ont été choisies au hasard par l’IA, maintenant il y a dix plus spécifiques qui peuvent être choisis:

Le sourire

Danse 1

Danse 2

Embrasser

Reconnaissance

Embrasse et clin d’oeil

Les sourcils

Approbation

Regarde sur le côté

La compassion

Appel à la nostalgie

Deep Nostalgia a donné à beaucoup la possibilité de créer des moments passionnants de nostalgie en animant d’anciennes photographies d’ancêtres. De cette manière, les photographies semblent prendre vie et offrir un lien plus fort entre le spectateur et la photographie elle-même. Le service utilise un algorithme d’apprentissage en profondeur créé par D-ID.

Comme nous l’avons déjà vu, la condition pour utiliser Deep Nostalgia est de créer un compte gratuit sur MyHeritage. Grâce à cela, nous pouvons animez gratuitement un total de cinq photos, après quoi un abonnement devra être payé pour animer plus d’images. Le service gratuit vous permet de choisir entre les anciennes animations et les dix nouvelles introduites par MyHeritage ces derniers jours. Les photographies animées sont créées à partir du site officiel de l’outil.

Ce que fait Deep Nostalgia est utiliser l’apprentissage en profondeur pour animer des photos et ainsi faire appel à la nostalgie du spectateur. Ils ne sont pas les premiers à le faire et bien que cela ait souvent été utilisé dans l’intention de créer fauxIl est également utilisé pour créer des publicités comme celle de Cruzcampo ou dans l’industrie cinématographique.

Via | Blog MyHeritage