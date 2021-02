Rumeur: EA décidera si ANTHEM vit ou meurt cette semaine

Une grande refonte d’ANTHEM est en cours chez BioWare depuis au moins début 2020, à la suite du lancement incroyablement fragile du jeu en février 2019. Et maintenant, il est apparemment temps pour EA d’intervenir et de voir s’il pense que le projet en vaut toujours la peine. support.

Selon un nouveau rapport Bloomberg, l’éditeur évaluera, à un moment donné cette semaine, « ANTHEM Next » et décidera d’annuler ou non le tout. Si ANTHEM Next répond aux attentes d’EA, il est censé être prêt à élargir l’équipe de BioWare. La pression est là, c’est le moins qu’on puisse dire.

Que pensez-vous de cela? Souhaitez-vous voir ANTHEM revenir? Peut-être pensez-vous que le jeu aurait dû être abandonné il y a longtemps? Passez à la section commentaires ci-dessous.