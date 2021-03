Spoilers pour l’épisode 1007 et les nouveaux épisodes sur Netflix pour les fans de One Piece

Une pièce continue de magnifier son histoire dans le manga et l’anime. La franchise japonaise à succès ne cesse de croître et le fait sur les deux fronts. Alors qu’il vient de créer plus d’épisodes sur Netflix, des spoilers pour le chapitre 1007 sont apparus à partir des pages qui ont rendu les fans fous. Découvrez les dernières nouvelles de la série!

La première grande nouvelle pour les fans est arrivée début mars, lorsque le service de streaming a publié de nouvelles versions du dessin animé sur sa plate-forme. Il s’agit de La grande route maritime (16 épisodes), Chopper sur l’île d’hiver (15 épisodes) et Le royaume d’Alabasta (31 épisodes).

Netflix a téléchargé de nouveaux épisodes de One Piece

Le lancement a eu lieu après un court-circuit de la société car elle avait annoncé le 12 février comme date à laquelle les nouveaux chapitres seraient. Cependant, le jour est venu et Netflix a dû s’excuser publiquement car il ne les avait pas téléchargés sur son système. Selon un sondage Spoiler, 76% des fans ont été déçus.







One Piece: spoilers pour l’épisode 1007 du manga

Quant au manga, ce 8 mars, la 14e édition du magazine Weekly Shonen Jump a été publiée au Japon et a apporté avec lui le très attendu chapitre 1007 de One Piece. La première n’a pas pu éviter les spoilers et des révélations choquantes ont déjà été révélées. Parmi eux se trouve l’apparition d’Oden, que l’on croyait mort et qui revient affronter les Red Pods. Les fuites ont généré toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux.

Les pages et la version animée ont encore un long chemin à parcourir car l’auteur Eiichiro Oda a récemment confirmé que la fin du manga ne sera qu’en 2025 ou 2026. Alors que la série sera prolongée en raison de la pandémie et prévoit de terminer mi-2030. Incroyable!