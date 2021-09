La bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai annonce la première de Netflix le soir du Nouvel An

Nous nous dirigeons vers le tournoi de karaté All-Valley dans la nouvelle saison de Cobra Kai. Le teaser publié le mois dernier montre que nos prétendants au karaté se dirigent vers ce couloir familier où tous les combattants marchent pour rencontrer leur adversaire. Netflix nous a donné un nouveau teaser tout droit sorti de Tudum qui révèle également que la saison 4 fera ses débuts le 31 décembre. Vérifiez-le!

William Zabka et Ralph Macchio dans le rôle de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso sont rejoints par les nouveaux étudiants du dojo, et bien que la fin de la nouvelle bande-annonce ait confirmé que la quatrième saison de Cobra Kai sera un régal de décembre, nous avons maintenant une date exacte .

John Kreese, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo et Peyton List jouent aux côtés de Danny et Johnny. Diverses stars des films originaux sont également apparues et il a été confirmé que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) reviendra dans la saison 4 dans une promo précédente. Nous avons apprécié son personnage incroyablement méchant dans le trio de 1989. Le teaser mettant en vedette Terry Silver a eu des fans dans une frénésie. « Un homme ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas se battre. Un homme ne peut pas respirer, il ne peut pas se battre. Un homme ne peut pas voir, il ne peut pas se battre », et « Maintenant, la vraie douleur commence, «

Alors que certains novices de la franchise n’ont peut-être pas compris la signification du teaser, les purs et durs ont commencé à pomper leurs poings. Il est compréhensible que certains aient pu manquer le troisième opus alors qu’il rivalisait dans les salles avec des classiques comme Homme chauve-souris, Chérie, j’ai réduit les enfants, Chasseurs de fantômes II et Indiana Jones et la dernière croisade. Honnêtement, ces films emblématiques sont une rude concurrence.

Le personnage de Terry Silver a été introduit en raison de l’indisponibilité de Martin Kove. « Terry Silver était une invention parce que je ne pouvais pas faire Karaté Kid III« , a expliqué Kove au Niagara Falls Comic Con 2019 Cobra Kai panneau. « J’avais eu une série télévisée intitulée Hard Time on Planet Earth. Donc, tout Terry Silver – tout ce qu’il a fait dans III-a été écrit à l’origine pour John Kreese. »

Avec six nominations aux Emmy Awards, la plus importante était pour Outstanding Comedy Series. Les autres nominations aux Emmy Awards incluent le mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique pour le « 19 décembre » ; Stunt Performance exceptionnelle pour le « 19 décembre » ; Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique pour le « 19 décembre » ; Coordination de cascades exceptionnelle pour une série comique ou un programme de variétés pour 2019 ; et coordination exceptionnelle de cascades pour une série comique ou un programme de variétés pour 2018.

Si vous êtes nouveau dans la saga, l’original Karate Kid la trilogie de films a récemment commencé à diffuser sur Netflix, ainsi que les trois saisons de Cobra Kai sont aussi en streaming. Votre week-end s’annonce donc comme une formidable éducation sur l’histoire emblématique des années 80 de Daniel qui est nouveau en ville et se fait harceler par les intimidateurs locaux tous adeptes du karaté. Déterminé à se défendre, Daniel commence à apprendre le karaté par lui-même, seulement pour découvrir que le gardien de son appartement semble être un grand maître de karaté. En acceptant d’enseigner à Daniel, M. Miyagi montre à Daniel qu’il y a plus au karaté que la violence, et peut-être que la meilleure façon de résoudre le problème qu’il a avec les intimidateurs est de participer au championnat de karaté All Valley. Plonger!

