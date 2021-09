L’armée des voleurs : tout savoir sur la préquelle du film de Zack Snyder sur Netflix

Après la sortie de Army of the Dead, vient Army of Thieves avec Matthias Schweighöfer. Lors de l’événement TUDUM, la plateforme de streaming a présenté la bande-annonce officielle.

Cet après-midi Netflix a démontré pourquoi c’est la plate-forme de streaming la plus choisie au monde pour consommer des séries et des films : avec un événement mondial, elle a invité les fans du monde entier à profiter de la présentation de nouvelles saisons, de premières et de clips exclusifs de ce qui arrivera au Red N en le reste de 2021 et 2022. Et l’un des panneaux qui s’est le plus démarqué, avait à voir avec l’équipe de distribution et de production de Armée de voleurs qui a présenté son bande annonce officielle. Découvrez l’aperçu ici!

Le film arrive très bientôt sur Netflix : du 29 octobre, la préquelle de L’armée des morts, dirigée par Zack Snyder, il sera accessible à tous. Son synopsis se lit comme suit : « Un employé de banque d’une petite ville vit l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme lui demande de rejoindre les criminels les plus recherchés d’Interpol pour voler des coffres-forts à sécurité maximale en Europe.”. Et cela a suffi à convaincre les utilisateurs de la plateforme qui attendent déjà avec impatience sa première.

Les fonctionnalités dérivées Matthias Schweighöfer, qui se met dans la peau de Dieter, et les nouveaux personnages joués par Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan et Jonathan Cohen. Le point de départ de L’armée des voleurs, tel que traduit pour l’Amérique latine, seront les premiers jours de l’épidémie virale qui mènera finalement à l’apocalypse zombie à Las Vegas, où se déroule l’autre film.

Dans son catalogue, Netflix propose également Armée des morts et le documentaire des coulisses Créer une armée des morts. Comme si cela ne suffisait pas, la plate-forme présentera la série animée plus tard Armée des morts : Lost Vegas et une suite au film original de Snyder. Le réalisateur de renom, qui à cette occasion a agi en tant que producteur, a souligné lors de l’événement : «Lorsque nous avons décidé de faire le film original, nous avions parlé de la façon dont nous aimerions faire une préquelle ou quelque chose du genre, en remontant aux origines de Dieter. C’était un processus incroyable”.

Schweighöfer était le directeur Armée de voleurs et, avec beaucoup d’enthousiasme, a commenté TUDUM: « J’étais très reconnaissant, car toute l’équipe était ouverte à l’idée d’improviser. C’était fanstastique. Ce film est une grande fierté”. Et il conclut : « Sur ma wish list, j’ai toujours voulu un film avec Zack (Snyder) et c’était deux”.