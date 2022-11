Crystal Lake: Bryan Fuller dit que rien n’est interdit dans la série Prequel du vendredi 13

C’est officiel : le vendredi 13 La franchise connaît un renouveau, cette fois sous la forme d’une série en streaming sur Peacock. Il a été récemment rapporté que Bryan Fuller (Hannibal) est à bord pour écrire et servir de showrunner sur Lac de cristalune série se déroulant dans les années précédant l’original vendredi 13 série. En raison de la bataille juridique sur les droits de la série, le rapport original indiquait également que Lac de cristal ne pouvait reconnaître que les éléments présentés dans le premier vendredi 13 film. Cependant, Fuller a maintenant offert quelques éclaircissements sur Lac de cristalniant qu’il n’a pas accès au masque de hockey et aux autres incarnations de Jason Voorhees que les fans reconnaîtront.

FILM VIDÉO DU JOUR

La mise à jour vient directement de Fuller dans une nouvelle interview avec Fangoria. Bien qu’il n’y ait que tant de choses que Fuller puisse partager à propos de Lac de cristal à ce moment, il voulait démystifier l’idée qu’il ne peut pas inclure de références à l’un des vendredi 13 suites. Selon Fuller, tout est sur la table, même Uber Jason de Jason X. En fait, faut-il Lac de cristal s’étendant sur dix saisons, Fuller veillera à ce que Jason retourne dans l’espace. De l’entretien:

« Tout. Nous pouvons utiliser tout. On peut aller en enfer, on peut aller dans l’espace. Cela ne veut pas dire que nous sera faire ces choses … bien que si nous fais allez 10 saisons, je ferai du lobbying pour aller dans l’espace. »

Lac de cristal n’est pas non plus tout à fait une préquelle, même si c’est en quelque sorte le cas, comme l’ajoute Fuller. Bien qu’il ne puisse pas dire exactement ce qu’il veut dire, Fuller taquine que la série servira également de vendredi 13 remake, ce qui signifie qu’il peut y avoir des modifications apportées à l’histoire comme on le voit dans le film original écrit par Victor Miller. Comme Fuller l’explique :

« Je ne pense pas que je sois autorisé à le dire pour l’instant, mais je dirais que c’est moins une série préquelle qu’une … série pré-remake-uel. »





Crystal Lake ne sera pas moins violent que les films du vendredi 13

Paramount Pictures

Alors qu’il y a eu un vendredi 13 série dans le passé, il ne comportait pas Jason Voorhees, car il ne partageait son nom qu’avec les films. Lac de cristal sera la première série sur Jason et sa mère maniaque, Pamela Voorhees, interprétée par feu Betsy Palmer dans le film original. Mais même si le film est en partie une préquelle, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait moins de carnage que ce que nous avons vu au cours de la série de films, alors que Fuller continue de taquiner tout en réitérant son désir de renvoyer Jason à les étoiles.

« Ce sera assez meurtrier ! Je pense que nous laisserons tomber des corps à chaque épisode, et je pense qu’il y a quelque chose à propos de la construction de cela, car nous espérons être sur le long terme. Je ne plaisantais pas : si nous obtenons 10 saisons , je vais faire un effort concerté pour trouver un moyen d’aller de manière rationnelle et dramatique et, d’une certaine manière, dans l’espace. Je ne peux pas l’imaginer Aller 10 saisons, mais je vais mettre ça là-bas que, euh … eh bien, je n’ai pas dépassé la présentation des trois premières saisons, honnêtement, donc je suppose que c’est très facile pour moi de dire, oui, si nous arrivons à 10 saisons, nous allons dans l’espace. Attend et regarde! »

Aucune date de première officielle n’a encore été fixée pour Lac de cristal au paon. Avec la série officiellement annoncée, espérons que des mises à jour plus fructueuses arrivent dans un proche avenir.