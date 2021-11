Peu de sentiments se comparent à la ruée effrayante et déchirante de regarder un grand thriller. Qu’il soit fanatique d’horreur ou non, attendre avec impatience avant qu’un tueur en série ne sorte de derrière la porte a le pouvoir d’effrayer n’importe qui.

Une pensée encore plus effrayante que les films n’ont la capacité de transmettre est la considération que certains de ces incidents et événements, aussi vils ou moralement corrompus qu’ils puissent être, se sont réellement produits dans la vie réelle. Comme ce serait un bonheur par ignorance de tout appeler un imaginaire, les méchants de films les plus monstrueux à avoir jamais atteint les grands écrans sont calqués sur des personnes et des événements réels. Voici une liste des dix meilleurs films de tueurs en série basés sur des histoires vraies.

[10] De l’enfer

De l’enfer est un thriller psychologique de 2001 réalisé par Albert et Allen Hughes. L’intrigue suit Frederick Abberline, un inspecteur en chef joué par Johnny Depp, dans sa chasse au célèbre super-vilain de la vie réelle que tout le monde appelle « Jack l’éventreur ».

À l’aube de 1888, Jack l’éventreur était un nom donné à un mystérieux coupable qui a tué et torturé cinq femmes, probablement encore plus, toutes trouvées dans un rayon d’un mile de chacune. Savoir que la personne responsable de ces crimes odieux n’a jamais été trouvée, capturée ou identifiée est peut-être encore plus obsédant que l’état étonnamment mutilé dans lequel ces victimes ont été trouvées. Basé sur un livre ancré dans le complot, De l’enfer est très divertissant et correspond à ce qui s’est réellement passé dans l’histoire, mais ce n’est pas tout à fait exact.

[9] L’étrangleur de Boston

Librement articulé sur une histoire vraie du début des années 60, L’étrangleur de Boston se concentre sur un homme nommé Albert Desalvo, joué par Mauro Lannini, qui a été reconnu coupable du meurtre de 13 femmes et condamné à la prison à vie pour ce compte.

Après avoir subi une éducation traumatisante, Desalvo allait mener une vie lubrique et diabolique. Cet espionnage épique, réalisé par Richard Fleisher, fait un excellent travail à la fois en éduquant et en divertissant le public sur les inter-fonctionnements pervers d’un esprit maléfique. La rumeur court que Pirates des Caraïbes la princesse Kiera Knightly jouera dans un tout nouveau.

[8] Monstre

Quiconque pense que seuls les hommes peuvent remporter la couronne pour intention violente et meurtrière n’a jamais entendu parler d’Aileen Wuornos. Pour ceux qui entrent dans cette catégorie, Monstre, un film policier biographique écrit et réalisé par Patty Jenkins, est une excellente montre. Mettant en vedette l’actrice familiale hollywoodienne Charlize Theron, le chef-d’œuvre créatif de Jenkins raconte l’histoire sinistre d’une jeune femme en difficulté alors qu’elle passe de la rue à un crime de niveau supérieur : le meurtre.

Wuornos, à la fois dans la vraie vie et sur grand écran, était une prostituée poursuivie pour le massacre de sept hommes, dont elle était client, entre les années 1989 et 1990. Un plaisir pour la foule doublé d’une chronique semi-fictionnelle sur l’un des tueuses en série les plus peu recommandables de l’histoire du crime, Monstre est devenu une triple menace pour les théâtres lorsqu’il a remporté plusieurs prix de l’académie lors de sa sortie en 2002.

[7] Meurtres de Snowtown

Le massacre le plus célèbre d’Australie a été adapté au cinéma en 2011 avec les débuts de réalisateur de Justin Kurzel Les meurtres de Snowtown. Entre août 1992 et mai 1999, trois jeunes hommes nommés John Justin Bunting (Daniel Henshall), Robert Joe Wagner (Aaron Viergever) et James « Jamie » Spyridon Vlassakis (Lucas Pittaway), ont réalisé ce qui allait devenir les « corps en meurtres de barils. »

Non seulement il s’agissait de l’un des procès les plus ignobles que les tribunaux d’Australie du Sud aient jamais connus, mais il a également duré plus longtemps et fait l’objet d’une plus grande publicité dans le monde entier. Fantaisiste et convaincant jusqu’à la base, Kurzel capture parfaitement l’impact catastrophique de ces trois hommes – quatre en comptant leur fossoyeur en fuite Mark Haydon – sur l’histoire australienne.

[6] Mon ami Dahmer

Jeffrey Dahmer pourrait très bien être le tueur en série le plus tristement célèbre de tous les temps et Mon ami Dahmer pourrait être le meilleur thriller psychologique basé sur une biographie à son sujet jamais réalisé. Captivante du début à la fin, l’adaptation américaine de 2017 a été réalisée par Marc Lynch et est, comme l’indique le titre lui-même, basée sur nul autre que le Milwaukee Cannibal lui-même.

Ross Lynch joue le rôle de Dahmer et ancien Groupe de frère nu L’acteur-artiste Alex Wolff incarne John « Derf » Backderf, le dessinateur qui a inspiré la réalisation du film avec un roman graphique qu’il a écrit en 2012. Cependant, comme le révèle le récit, Backderf est plus qu’un artiste talentueux et un conteur vivant. Jusqu’au début des meurtres en 1978, il était le vrai copain de lycée de Dahmer.

[5] Attraper un tueur

John Wayne Gacy a peut-être créé à lui seul la Coulrophobie (peur des clowns) avec son règne en tant que redoutable « Killer Clown » et Attraper un tueur dépeint une image parfaite de pourquoi. Vraiment terrifiante pour quiconque et tout aussi divertissante pour les fanatiques de films d’horreur, la saga télévisée en deux parties de 1992, réalisée par Eric Till, détaille le passé horrible et sanglant d’un tueur en série sadique qui a violé et massacré brutalement plus de 30 jeunes garçons.

Malgré la nature indicible de ses crimes, l’élément le plus effrayant à considérer, qu’il s’agisse de faits dramatisés ou authentiques, est le costume qu’il portait en les commettant. Et un nez rouge qui couine n’était pas le seul accessoire qu’il utilisait. Gacy portait également une personnalité complètement différente, apparemment gentille et amicale pour masquer son visage épuisant et assoiffé de sang.

[4] Helter Skelter

Nommé d’après la célèbre chanson des Beatles, Helter Skelter, réalisé par Tom Gries, est un thriller télévisé biologique sorti en 1976. Donnant au mot classique culte un tout nouveau sens, le film est basé sur les horribles atrocités commises par la famille Charles Manson. Les meurtres de Manson sont parmi les archives les plus difficiles à consulter et ce film est certainement à la hauteur.

[3] Zodiaque

Une autre énigme non résolue du vrai crime et parmi les plus connues, le tueur du zodiaque mérite un film plus que quiconque. Zodiaque, réalisé par Davide Fincher et basé sur le roman de Robert Raysmith de 1986, est un récit épique du tueur en série qui a jonché la région de la baie de San Fransisco de corps de la fin des années 1960 au début des années 70.

Non seulement la version dramatisée capture le métier astucieux et les tactiques absolument terrifiantes utilisées par le tueur du zodiaque, mais elle met également en vedette de très grands noms hollywoodiens, tels que Robert Downey Jr, Mark Ruffalo et Jake Gyllenhaal. Bien que même ces acteurs de premier plan semblent être des annexes au suspense de cette histoire de crime vrai.

[2] Massacre à la tronçonneuse

Tandis que Le massacre à la tronçonneuse du Texas est en effet annoncé comme une histoire vraie, le personnage « Leatherface » n’était pas une personne réelle qui terrorisait la ville avec une tronçonneuse motorisée. Sur une autre note, malgré une prose légèrement exagérée, l’histoire elle-même a été inspirée par le véritable abattoir humain de 1957, Ed Gein.

Également connu sous le nom de « boucher de Plainfield », connu pour fabriquer des vêtements à partir de restes humains, Gein a inspiré de nombreuses intrigues cinématographiques psychologiquement passionnantes, y compris le personnage de Norman Bates dans psychopathe.

[1] Le silence des agneaux

Celui-ci va de pair avec Tronçonneuse du Texas car ils fournissent tous deux un consensus général sur ce qui s’est réellement passé avec quelques aspects de l’histoire modifiés pour des effets dramatiques ; cependant, Le silence des agneaux, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, est vraiment unique en son genre.

Le meurtrier dans le film s’appelle « Buffalo Bill », un individu malade d’esprit avec un fétiche pour avoir kidnappé des femmes de grande taille et les avoir retenues en otage dans une chambre remplie de chair humaine sous son sous-sol avant de finalement les tuer pour porter leur peau comme un body.

Tous ces attributs s’apparentent à celui d’Ed Gein, qui aurait bu dans des plats qu’il préparait à partir de crânes et s’asseyait sur des chaises en os. Le personnage d’Hannibal Lector, cependant, était basé sur une toute autre histoire – l’histoire d’un prisonnier optimiste condamné à mort qui a soudoyé un gardien pour le laisser s’échapper de prison. Les deux récits feraient Le silence des agneaux le troisième et dernier film à remporter le prix du meilleur film en plus des cinq catégories principales.