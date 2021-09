« Grey’s Anatomy » : pourquoi le spin-off « Private Practice » a été annulé après sa saison 6

En plus de 18 saisons, «L’anatomie de Grey« A plusieurs trois spin-offs : « B-Team », « Station 19 » et « Private Practice ». Cette dernière était la première série dérivée du drame médical d’ABC, créée en 2007 et terminée en 2013 après six saisons.

« Pratique privée » A suivi le Dr Addison Montgomery (Kate Walsh) après avoir quitté le Seattle Grace Hospital pour rejoindre un cabinet privé à Los Angeles. Il a également introduit un nouveau groupe de personnages qui ont dû faire face à différents cas médicaux et à leur vie amoureuse compliquée.

L’histoire s’est déroulée au Seaside Health & Wellness Center (anciennement Oceanside Wellness Group) et comportait cinq histoires croisées avec « L’anatomie de Grey”. Suite à son annulation, Caterina Scorsone a rejoint la série principale avec son personnage Amelia Shepard. Mais pourquoi ont-ils annulé ce spin-off ?

« Private Practice » a été annulé après six saisons (Photo: ABC)

POURQUOI AVEZ-VOUS ANNULÉ « PRATIQUE PRIVÉE » ?

Le contrat de Kate Walsh s’est terminé à la fin de la cinquième saison de « Pratique privée« , Mais a accepté de revenir pour 13 chapitres supplémentaires. Par conséquent, si le drame médical était renouvelé pour un septième volet, il devrait continuer sans Addison Montgomery, ce qui est peu probable étant donné que la série était centrée sur ce personnage.

Enfin, en octobre 2012, ABC Studios et Shonda rime, producteur exécutif de « L’anatomie de Grey« Et le spin-off, ils ont décidé que la fiction prendrait fin. Via Twitter, Rhimes a noté qu’elle était fière de son projet, mais a estimé que c’était le bon moment pour clore l’histoire.

Kate Walsh a dit au revoir à Addison Montgomery après y avoir joué pendant 7 ans, d’abord dans « L’anatomie de Grey« Et puis dans la série dérivée. Cependant, il reviendra dans la saison 18 du drame médical principal.

Bien que certains fans voulaient voir un peu plus l’ex-femme de Derek, l’annulation était la meilleure décision, car le public diminuait à chaque nouvel épisode. La première de la saison dernière n’a attiré que 6,45 millions de téléspectateurs américains.

En outre, Kate Walsh Je n’étais pas le seul à avoir quitté la série. En mai 2012, Pete Wilder (Tim Daly) a annoncé qu’il ne reviendrait pas dans la saison 6, Audra McDonald (Naomi Bennett) est partie à la fin de la saison 4 et le personnage de Chris Lowell, Dell Parker, a été tué à la fin du troisième opus. de « Pratique privée”.