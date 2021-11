La bande-annonce de la saison 2 de Black Market explique l’agitation avec le regretté Michael K. Williams

Aujourd’hui, VICE TV a publié la bande-annonce de Marché noir avec Michael K. Williams et a annoncé qu’il lancera sa deuxième saison en janvier. Marché noir explore le monde souterrain complexe du commerce illicite et explique comment ces réseaux criminels remodèlent notre mode de vie. Offrant un regard sans faille sur la vie des personnes opérant sur ces marchés illégaux, l’animateur Michael K. Williams examine comment ces économies de l’ombre ont évolué depuis ses voyages dans la première saison de l’émission.

La nouvelle saison est un portrait intime des conditions à l’origine des marchés noirs et des raisons culturelles de leur persistance. Williams donnera au public un accès sans précédent à la nouvelle ère de l’escroquerie par carte de crédit, à la façon dont le monde secret du boost et du retournement de New York a remodelé la mode grand public, les modifications corporelles du marché noir et plus encore. Grâce à l’approche particulièrement brute et sincère de Williams envers ceux qu’il rencontre, il cherche finalement la rédemption pour les individus qui cherchent à prospérer dans un système qui leur a fait défaut.

« Marché noir est un témoignage du dévouement de Michael K. Williams à la réforme de la justice pénale et à la justice sociale », a déclaré Jesse Angelo, président, Global News and Entertainment, VICE Media Group. « Michael était un ami de longue date de notre famille VICE et partageait notre conviction que toutes les voix devaient être entendues, en particulier celles des communautés marginalisées. La mission de Michael était d’élever ces voix et nous sommes honorés de partager cette collection de nouveaux épisodes.

« Tout en complétant Marché noir a été très difficile compte tenu de la perte de Michael, cela a également été extrêmement gratifiant d’amener sa vision de cette saison jusqu’à la ligne d’arrivée », ont déclaré Ben Freedman, Dion Sapp, Matthew Horowitz, David Laven et Matt Goldman, producteurs exécutifs pour Freedome Productions et Picture Cultiver. « Michael était un conteur doué, qui s’est investi corps et âme dans son travail à la fois à l’écran et hors écran. Marché noir sert de pont entre eux. Marché noir était plus qu’une émission télévisée pour Michael. C’était le miroir d’une vie qu’il menait. Une lutte quotidienne pour transcender les obstacles de la vie. Ce combat n’est pas toujours joli, mais sa narration documentaire témoigne de l’éclat des gens ordinaires qui se frayent un chemin dans un monde compliqué. Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir partager ce travail avec vous.

En parlant de la première saison, Micael K. Williams a admis : « Marché noir définitivement laissé un vide émotionnel en moi. J’ai rencontré tellement d’esprits brillants et tellement de gens brisés, tellement de gens que j’aurais aimé avoir les ressources pour les aider dans leur quête. J’ai lutté avec ça pendant un long moment après avoir terminé ce spectacle. Je n’avais aucune idée de ce qu’était ce monde », a-t-il déclaré. « Je viens de connaître mes lignes et la scène parfaite, et aucun de ces outils n’a fonctionné dans le Marché noir monde. Je devais laisser tomber tout ça et être Mike. Mike n’est pas la personne la plus instruite au monde. Quand j’ai laissé tomber ça, cette peur d’avoir l’air ignorant dans ce monde, j’ai dû apprendre.

Une annonce officielle de la série révélant plus de détails sur cette saison à venir sera publiée en janvier. Marché noir avec Michael K. Williams lancera sa deuxième saison le 10 janvier sur VICE.





