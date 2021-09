Quel est le salaire de Tom Ellis, star de Lucifer ?

Si vous êtes abonné à Netflix, vous avez sûrement remarqué que parmi les contenu le plus consulté sur la plateforme cette semaine est Lucifer. Ce drame comique mettant en vedette Tom Ellis a été sauvé par le géant du streaming après son annulation en Renard et a finalement réussi à rebondir ses chiffres. Récemment, les 10 épisodes de la sixième et dernière saison et enfin ils ont révélé comment se terminent les histoires de chacun des personnages.







Mais malgré sa grande distribution qui est complétée par les performances de Lauren German, Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt et Rachael Harris, La vérité est que celui qui a volé le cœur des téléspectateurs grâce à son grand charisme est précisément son acteur principal. Tom Ellis joue Lucifer étoile du matin, le soi-disant Lord of Hell qui abandonne son trône pour devenir consultant civil pour le service de police de Los Angeles.

D’origine gallois, cet artiste a 42 ans et est devenu célèbre en 2006 pour sa participation à la série EastEnders, de BBC One, où il a joué le Dr Oliver Cousins. Il s’est également distingué dans le rôle de Gary Preston au Miranda, tandis qu’aux États-Unis, il a été reconnu pour ses rôles principaux dans Se précipiter Quoi Guillaume Tell Rush et en Lucifer, disponible dans le monde entier sur Netflix.

Il est clair qu’il est dans l’un de ses sommets les plus populaires grâce à la série, mais … vous êtes-vous déjà demandé combien d’argent vous gagnez de votre travail? Il a commencé à travailler comme acteur au cinéma et à la télévision à partir de 2001. Parmi tous ces personnages auxquels il a donné vie, on estime qu’il a élevé environ 6 millions de dollars tout au long de sa carrière. Mais votre contrat en Lucifer, diffère largement du reste.

Selon le magazine The Richest, Tom Ellis a accepté de recevoir 50 000 € pour chaque épisode à partir de la sixième saison de Lucifer, soit un demi-million de dollars en moyenne. En multipliant ce chiffre par tous les épisodes diffusés précédemment, le nombre s’élève à 4 650 000 €. Pas mal pour un acteur qui promet de continuer à grandir et à éblouir son public.