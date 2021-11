Will Smith a montré les scènes de sexe de sa femme à sa grand-mère pour une farce

Shirtinator Dieu Du Sexe · Sweat à capuche Unisexe

Notre offre : Dieu Du Sexe · Sweat à capuche Unisexe. Voici un produit parfait d’excellente qualité d’impression. Disponible dans de nombreuses couleurs et tailles. Commande dès maintenant Sweat à capuche Unisexe avec motif Dieu Du Sexe pour toi ou en cadeau original ! Détails du produit Le sweat-shirt à capuche est depuis longtemps un élément indispensable de la vie quotidienne. Notre modèle sportif est particulièrement robuste, le tissu épais et la capuche à double épaisseur assurent sa bonne tenue. Les manches montées à plat épousent bien l'épaule et rendent le sweat à capuche encore plus confortable. Une grande poche kangourou plaquée vous réchauffe les mains en cas de besoin et apporte la décontraction voulue, que vous pouvez également vivre en look partenaire. Des cordons plats de couleur assortie avec un capuchon métallique pour ajuster la capuche, et des doubles coutures assurent sa solidité. Les poignets et la taille côtelés empêchent le pull de glisser. Le mélange de matériaux duveteux est composé de 80 % de coton et de 20 % de polyester. Décontracté, sportif, confortable et tout cela réuni dans un seul sweat à capuche, que voulez-vous de plus ? Que vous ayez besoin d'une couche supplémentaire pour skier en hiver ou que vous souhaitiez enfiler un sweat à capuche douillet après une baignade en été, ce sweat à capuche deviendra votre meilleur ami. dimensions des coutures latérales (longueur x largeur) XS = 68 x 49 S = 70 x 52 M = 72 x 55,5 L = 74 x 59 XL = 76x 62,2 2XL = 78 x 66 3XL = 79 x 70 4XL = 80 x 74